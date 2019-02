Tre ulike kraftpriser

Med store andeler vindkraft i andre Nordsjøland og mange kraftkabler under Nordsjøen, blir det et «nytt» kraftmarked: Vindkraft og vannkraft, som ikke eksporteres eller importeres, kan kalles ordinær kraft. Vannkraft som kan eksporteres, for å supplere vindkraft når det er svak vind, kan kalles prima kraft. Vindkraft som må eksporteres når det er sterk vind, fordi den ellers vil gå til spille, kan kalles sekunda kraft.

Det er ett krav som må oppfylles, før Norge kan bli «batteri» for også større land ved Nordsjøen, i tillegg til vesle Danmark: Prisdifferansen mellom prima vannkraft og sekunda vindkraft må bli så stor at det blir lønnsomt å «foredle» sekunda vindkraft til prima vann-kraft i nye pumpekraftverk her. Dette kravet er strengere enn det kan synes å være, fordi både vindkraft til pumpekraftverk her og vannkraft i motsatt retning vil «belastes» med kabelkostnad.

Er helt fritt kraftmarked en «usynlig hånd», som «ordner alt til alles beste»? Neppe. Planlegging av, saksbehandling for og bygging av et stort pumpekraftverk tar lang tid. Dermed tar det også lang tid å tilpasse seg til de store endringene av kraftmarkedet som nå er på gang i landene omkring Nordsjøen. Må vi da gå tilbake til planøkonomi, med prognoser for kraftbehovet og andre forhold om 5-10 år, som grunnlag for viktige beslutninger?

Det som er sikkert, er at en i stor grad felles kraftforsyning for landene omkring Nordsjøen blir temmelig komplisert: Ønsker om store andeler vindkraft i andre nordsjøland må følges opp med avtaler mellom land, om store investeringer i pumpekraftverk her så vel som sjøkabler. Vindmøllene i andre Nordsjøland blir nok den mest tilpasningsdyktige delen av dette systemet, med rask serieproduksjon og rask utplassering «onshore» og «offshore».

Sjøkabelen med navnet North Connect, som er planlagt mellom Sima kraftverk i Hardanger og et vindkraftland ute ved Atlanterhavet, er omstridt: Blir dette «eksportkabel» som kan få den norske kraftbalansen til å «tippe over» fra overskudd til underskudd, så kraftprisene vil stige betydelig? Ikke nødvendigvis: Når kraft fra Sima sendes vestover i stedet for østover, kan det være mulig å importere kraft av ymse slag og med moderat pris, fra Sverige til Øst-landet. Når det er overproduksjon av vindkraft i Skottland og eksport til Hardanger, kan den kraften ledes videre til Østlandet, så noe vann kan spares i magasin for Sima kraftverk.