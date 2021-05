Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Høyre fremmer skogindustrien i Norge.

Alt som lages av olje kan lages av tre, sies det. En tømmerstokk kan bli til alt fra maling, tekstiler, kosmetikk, medisiner, drivstoff og mye mer.

Dette kan bli verdens neste store industrieventyr. Landet vårt har naturressursene – også denne gangen.

I Norge starter et sammenhengende gigantisk skogbelte fra Innlandet og helt opp til russergrensa. Nesten 40 prosent av vårt landareal er skog. Det meste av den er produktiv. Å satse på skogsindustrien er synonymt med å skape mer verdier og arbeidsplasser.

Høyre hadde nylig sitt landsmøte der vi vedtok mye bra for skogsindustrien. Vi skal blant annet øke treplantingen med 10 millioner trær innen 2030, forbedre infrastrukturen i skogen, bygge flere tømmerterminaler og tømmerkaier, øke privat og lokalt eierskap til norske skogressurser, og ikke minst stimulere til mer bruk av tre som byggemateriale.

Nesten 100 000 nordmenn har meldt seg inn i det såkalte Arkitekturopprøret på sosiale medier. 260 oppslag har arkitekturopprøret hatt i norske medier de siste månedene. Og budskapet er klart: det bygges alt for få pene bygg i Norge! Vi bygger grått, monotont, kasselignende og trist.

På landsmøtet vedtok vi også ny politikk for stedsutvikling, estetikk og arkitektur. Vi må bygge penere og mer bærekraftig for fremtiden. Her skal norsk tre få en enda større rolle fremover.

Og for å avslutte på samme måte som jeg begynte: en tømmerstokk kan bli til så mangt. Norsk tre kan bli verdens neste store industrieventyr og ikke minst: Tømmerstokken kan gjøre norske bygg vakre igjen.