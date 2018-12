Tre feil av tre mulige for Sandtrøen

Etter tre år med gode jordbruksoppgjør, gode avlinger og inntektsvekst, viser Nibios driftsgranskinger en inntektsreduksjon på knapt 3 prosent i 2017. Nibio sier i pressemeldingen at hovedårsakene til nedgangen er vanskelige værforhold med mye regn, og behov for å kjøpe fôr i deler av landet, i tillegg til overproduksjon i flere husdyrproduksjoner.

Stor produksjonsvilje og stagnerende, og fallende, markeder for husdyrprodukter er en hovedutfordring for jordbruket framover.

Landbrukspolitikken legger viktige rammevilkår for bøndene. Men været og folks beslutning om hva de vil spise er ikke blant det som vedtas i Stortinget, i jordbruksoppgjøret eller i Landbruks- og matdepartementet. Det har likevel avgjørende betydning for produksjons- og inntektsmulighetene i jordbruket.

Aps reguleringsivrige talsperson Nils Kristen Sandtrøen kommer i Nationen 5. desember opp med tre andre grunner til inntektsreduksjonen. Det er ikke slik at endringer i politikken som Sandtrøen er uenig i, er årsaken til alt som går litt dårligere etterpå.

For det første peker han på doblingen av konsesjonsgrensa for kylling. Inntektene for produsentene med kylling/korn i driftsgranskingene økte med 12 prosent i 2017. Så da trenger vi ikke å gå mer inn på det. Kanskje bortsett fra at overproduksjon av svin er en årsak til inntektsnedgangen. Men konsesjonsgrensene for svin er ikke endret.

Den andre årsaken mener han er doblet kvotetak for enkeltbruk med melk. Etter to år med sterk inntektsvekst, falt inntekten med 1 prosent for melkeprodusentene i 2017. En hovedårsak er veldig mye regn på Sør- og Vestlandet, som økte behovet for å kjøpe fôr.

Og melkeproduksjonen sentraliseres ikke, slik Sandtrøen påstår. Arbeidsgruppen som studerte kvote-regionene grundig, konkluderte med at sterke produksjonsmiljøer styrker seg, uavhengig av beliggenhet. Økt kvotepris skyldes særlig sterk vekst i lønnsomheten, og forventninger om fortsatt god lønnsomhet.

Til slutt vektlegger Sandtrøen investeringsstøtte til sauefjøs. Det er slik at løpende tilskudd til sauehold utgjør om lag 3.000 kroner per vinterfôret sau. Investeringstilskuddet utgjør i snitt ca. 50 kroner (ca. 1,5 prosent).

Å mene at det er investeringstilskuddene som er årsaken til overskuddet av sau er feil. Fornying av driftsapparatet må gå kontinuerlig. Det var betydelig underdekning med sauekjøtt i den rødgrønne perioden. Og i mange år fram til 2015 var det er sterk vekst i både priser og tilskudd. Den rødgrønne regjeringen, avtalepartene og Stortinget gjorde grep for å dekke etterspørselen.

Denne regjeringen har et medansvar for at det ble for mye av det gode. Viljen til å øke produksjonen og etablere seg ble for stor i et avgrenset marked. Derfor fikk sau null i årets jordbruksavtale, bortsett fra effekter av driftsvanskepakken for bruk i noen områder.

Stortinget har selv vært tydelige over tid, på at økt matproduksjon er en viktig målsetting. Dette signalet har landbruket tatt, og noe av resultatene viser seg nå.

Det vil derfor være en viktig oppgave for meg fremover, å sikre at vi produserer mat i tråd med etterspørselen og at verdikjeden for mat fungerer så godt som mulig. Dette må også Stortinget være opptatt av.

Denne regjeringen vil fortsette å prioritere handlingsrom for bøndene, kanaliseringspolitikken og produksjoner med markedsmuligheter. For der det er markedsmuligheter er det inntektsmuligheter.