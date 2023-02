Tøys om importvernet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sist ute er E24s kommentator Sindre Heyerdahl. Han er ikke den første og helt sikkert ikke den siste.

Felles for dem alle er påstanden om at det er importvernet som gjør maten dyr i Norge. De hevder at fjerning av importvernet vil gjøre Norge til et slags billig-nirvana der høy kjøpekraft går hånd i hånd med lave priser.

Dette stemmer ikke. Matprisene er et speilbilde av folks kjøpekraft - og sånn er det overalt. La meg ta et par eksempler for å tydeliggjøre:

1. Japan har dyrere mat enn Norge. De har også en selvforsyning med mat som er enda lavere enn i Norge. De importerer så og si alle jordbruksvarer fra verdensmarkedet (med unntak av ris) og da de ikke har egen produksjon av sentrale jordbruksvarer (som hvete, mais, soya) er det heller ikke noe importvern på disse varene inn til Japan. Likefullt har Japan verdens dyreste mat. Hvorfor?

2. Matprisene i EU er ikke like. Prisene i Tyskland er 60-70 prosent høyere enn i nabolandet Polen. Danmark ligger 30 prosent over Tyskland igjen. I Østerrike koster maten 50 prosent mer enn i nabolandet Ungarn. Dette til tross for at det ikke finnes handelsbegrensninger mellom noen av disse landene - det er fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital mellom alle disse landene. Så hvorfor er ikke prisene identiske?

Svaret på dette siste spørsmålet - og på mange flere - er at prisen på mat bestemmes av kjøpekraften. Det er ikke verre. Og i alle verdikjeder er det jo sånn at hvert ledd i verdikjeden forsøker å hente ut så mye som mulig fra neste ledd i verdikjeden. Det er dette som kalles økonomi! Det er selve essensen.

Og den styrer selvsagt også dagligvarehandelens prising av sine varer. Ikke bare i Norge. Dagligvarehandelens oppgave er å hente ut det maksimale av vår kjøpekraft, naturligvis. Og det gjør de. Ellers blir de erstattet av noen andre som gjør det.

Det som skiller mat og elektronikk - som Sindre Heyerdahl med flere trekker fram som et motargument - er at priselastisiteten på mat er mye lavere enn på elektronikk. Mat må vi ha - 3-4 ganger om dagen. I tillegg styres prisingen her mye mer av leverandørene selv. De overlater ikke til distributørene sine til å sette de prisene de selv vil. Slik tilfellet er på matvarer.

Noen tar også til orde for å fjerne moms på matvarer. Sist man gjorde det (halvering av matmoms i 2001) fungerte det som en ren marginforsterkning for dagligvarekjedene. Naturligvis. Matprisene gikk ikke med.