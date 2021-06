Tørke er den neste pandemien

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Og dersom dette slår til vil 130 av verdens land bli rammet av tørke dersom dagens utvikling ikke snus. Mellom 1998 og 2017 ble 1.5 milliarder mennesker rammet av tørke.

Og i likhet med koronaviruset følger det heller ingen vaksine mot den nye. Og da blir vel å ta fram munnbind og holde flere meter avstand til hverandre igjen, dersom det sprer seg til Norge.

Og akkurat nå, når folk flest kan leve bortimot fritt i Norge igjen. Og ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), er heller ikke Delta-viruset farlig når man er fullvaksinert. Og landet åpnes gradvis opp igjen, etter å ha vært mer og mindre stengt i to år.

Men det slår ikke feil: En ulykke kommer sjelden alene, og nå går altså spådommene på at jorda tørkes inn. Og kanskje folket med.

FN forventer jevnlig tørke i det meste av Afrika, store deler av det sentrale Sør-Amerika, Sentral-Asia, det sørlige Australia, Sør-Europa, Mexico og USA. Og siden det er FN som kommer med advarslene er det all grunn til å ta dem på alvor.

Norge er ikke på listen over land som blir rammet, men det var den heller ikke før koronaviruset kom. Men det kom, og førte til at livskvaliteten til folk flest ble utsatt med flere år. Om de da i det hele tatt får den igjen. Mange har nok fått den svekket for alltid. Flere hundre har til og med dødd av viruset.

Og i de fleste andre land har det gått langt verre. Så sett i forhold til dem har Norge tross alt kommet bra fra det.

Likevel er det best å være føre var. Og ikke kaste ubrukte munnbind. Ingen vet når eller om det blir bruk for dem igjen. FN kommer ikke med advarsler for moro skyld. De har nok trolig full dekning for dem.

Det første budet blir å stanse tørken, noe som ikke er noen lett sak. Så det beste middelet mot mer tørke, er å gjøre noe med klimaet.

Selv hvor kjedelig det kan være bare å snakke om det. Også med munnbind på.