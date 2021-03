For å løse klimakrisen og naturkrisen må vi både endre matsystemet og legge til rette for at alle i Norge kan gjøre en innsats. Det er fortidspolitikken som har tilrettelagt for at privat forbruk har satt verden i en multikrise, og fremtidspolitikken må gjøre det motsatte.

Innblanding i folks privatliv er en stor del av politikken; røykelov, alkohollov, sukkeravgift, drivstoffpris, el-bilfordeler, bompenger, togbilletter, barnehageplass, kontantstøtte, skatt osv.

Hittil har det vært mest fokus på geografiske/territorelle klimagassutslipp. Disse inkluderer bare utslipp som skjer under produksjonen av varer og tjenester i Norge. De inkluderer ikke utslipp av importerte varer, utenlands flyreiser og forbrenning av norsk olje og gass i utlandet.

Norge må få på plass forbruksbasert klimaregnskap, og dette har MDG Røros fått inn i De grønnes utkast til partiprogram for 2021-2025. For å kunne nå klimamål, må alle reelle utslipp kunne måles. Framtiden i våre hender har nylig utarbeidet en forbruksbasert klimaregnskap for Norge, og Sverige har allerede innført det.

EU skal utarbeide CO2-merking av varer, og i Norge er allerede matprodusenten Toro i gang med dette. Næringslivet tar tak, og norsk politikk ligger bak.

Forbrukerne vil. Dinosaurene pulveriseres i mørke meteorittskyer!