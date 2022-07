Tomme vannmagasiner er ikke bra for verken Norge eller de landene vi utveksler kraft med

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Statsråd Terje Aasland sier til Nettavisen den 30.06 at han forventer at kraftprodusentene kan garantere at de følger sitt samfunnsansvar.

Frem til 1990 var samfunnsansvaret koplet til oppdekningsplikten for selskapenes geografiske ansvarsområde. Oppdekningsplikten ble med energiloven av 1990 tatt bort.

I dag har ikke kraftprodusentene større samfunnsansvar enn det som ligger i konsesjonene for driften av kraftverkene og de vassdragene de er tilknyttet. Så har de et leveringsansvar i de faste kontraktene de har inngått.

Statsråd Aasland sitt krav om at kraftprodusentene skal oppfylle et samfunnsansvar, betyr derfor et personlig engasjement fra kraftverkseierne når det gjelder disponeringen av vannet.

Markedets logikk i dag er at produsentene legger sine bud inn i markedet basert på sine vannverdivurderinger. Skal vi redusere tappingen fra magasinene i dagens situasjon, betyr det at produsentene må redusere sin produksjon eller øke prisene i budgivningen når prisene fastsettes.

Dette vil føre til en høyere likevektspris i Norge, og dersom den er høyere enn i våre naboland, vil vi få import. Da vil magasinenes fylling indirekte bli høyere. Er det dette Aasland sikter til?

Betyr denne måten å drive kraftverket på at kraftverkseier tar samfunnsansvar? Etter min mening nei.

Vi trenger derfor overordnede regulatoriske regler som ivaretar grunnleggende norske samfunnsinteresser (stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser). I dagens situasjon hvor det stadig påpekes økende risiko for rasjonering av strøm, må det handles. Dersom reguleringsmyndighetene har beslutningsvegring, må folkevalgte ta beslutningen.

Statsråden sier i intervjuet at han er beredt til å gjøre tiltak dersom det viser seg nødvendig. Jeg mener vi må handle nå. Vi kan ikke vente på at de såkalte SAKS-tiltakene skal tre inn (svært anstrengt kraftsituasjon hvor sannsynligheten for rasjonering er minst 50 prosent).

Derfor vil jeg foreslå følgende nødvendige tiltak for å begrense tømmingen av vannmagasinene og for å ivareta en tilfredsstillende forsyningssikkerhet: Statnett setter handelskapasiteten for eksport til utlandet over likestrømskablene til null (0) ut fra svekket forsyningssikkerhet. Dette opprettholdes inntil vi får en tilfredsstillende magasinfylling i område NO2, for eksempel tilsvarende mediannivå ref. NVEs magasinstatistikk.

Jeg vil vise til at forsyningssikkerhet er et legitimt hensyn i EØS-avtalen og er i alle parters objektive interesse. Tomme vannmagasiner er ikke bra for verken Norge eller de landene vi utveksler kraft med.