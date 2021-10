Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De siste årene stadig på farten «nær folk» med løfter om alt: Fiskerikvoter, Søgne, Kinn, Andøya, Nesna, lensmenn der, politi her, skoler her og skoler der, fødestuer, og ikke minst Ullevål sykehus!

For to år siden fikk Sp inn en representant i bystyret i Oslo, nettopp fordi Sp var imot nedleggingen av Ullevål sykehus! Det er en sak som har vært breenhet i Oslo de siste årene og som berører veldig mange enkeltindivider, men også næringsinteresser. Sykehustomta er jo «indrefileten» når det gjelder utbyggingsområde for nye boliger/næringsbygg i Oslo, og er et milliardprosjekt for enhver utbygger.

Jan Bøhler må jo føle seg helt overkjørt nå, tilsvarende som ordføreren i Andøya, i Søgne, i Kinn og så videre, floskler og tullprat fra ende til annen. Støre har tatt helt rotta på både han og Senterpartiet. Det er ikke noe rart at Støre ville ha Vedum som finansminister, nettopp fordi han vet han vil få det som han vil!

Å se de to sammen foran pressen var som å se by mot land, velartikulerte Støre mot «bondetampen» Vedum som får lov å være med foran kamera og foran pressen, og væra «kær»! Større var han ikke når det kom til virkeligheten!

Det eneste Vedum kan komme med er en evig repetisjon av setningene han har kjørt rundt i Norge med i to år- «nær folk».

Sp må ha sagt ja til alt i Hurdal, åpenbart ikke slåss for et eneste valgløfte! Hvordan er dette mulig? Hvor var Arnstad? Hvor var Lundteigen? Hvor var Pollestad? Hvor var de vettuge folkene i Sp? Vedum skulle ha startet med alle løftene, og begynt med Andøya! Uten gjennomslag så skulle han bare ha gått, slik SV gjorde! Ferdig snakka!

Deretter kunne han tatt alle kommunetvangssammenslåingene (!), uten ja til oppløsing, bare gått!

Deretter fiskerikvotene tilbake til lokalsamfunnene, ikke mulig, hæ? Bare gått!

Kan ikke la han sitte alene med Støre, det må jo gå galt, og det gikk det til gangs!

Vedums karriere som finansminister kommer til å bli kortvarig, embetsverket der er vel regnet som det tøffeste av alle, og Vedum har for alle vist at han bare er en bløt pudding når det drar seg til.

Og så er det fire år til neste gang, og til da vil Sp være ned mot sperregrensa!

Det siste jeg gjorde før jeg gikk fra kontoret torsdag 14. oktober, var å melde meg ut av Senterpartiet!

Skuffa, deppa, drittsur, helt nedpå!

Var det dette vi hadde ventet i fire år på?