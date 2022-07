Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

La det være helt klart, norsk landbruk har en uerstattelig beredskapsverdi. Landbruket skal sammen med havbruksnæringen sikre oss mat i gode og dårlige tider. Det er politikernes viktigste oppgave å beskytte innbyggerne i krisesituasjoner. Det er hele grunnlaget for staten.

Likevel ser vi at landbruket har flere store utfordringer. Lønnsomheten i næringen er synkende. Rekrutteringen er lav. Kostnadene stiger. Bruken av utmarksbeite er rekordlav. Antall gårdsbruk går ned.

Senterpartiets representant ser seg fornøyd med at regjeringen kaster penger på løsninger som ikke er bærekraftige, som dagens subsidieordninger. På spørsmålet om matberedskap er svaret å vurdere kornlagring. Det gjør ikke meg særlig tryggere.

Det er på tide å se på innretningene av flere av landbruksordningene. Det er ingen tvil om at subsidier er en nødvendig del av landbruksnæringen. Landbruksnæringen kan ikke drives med markedskrefter.

Det er på en annen side gode muligheter for å åpne for en bedre konkurransesituasjon i det norske markedet, der vi må se på bedriftene og samvirkene i landbruket samtidig som vi ser på konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen. Det er i tillegg mulig å vri subsidiene i landbruket fra produksjonsstøtte til arealstøtte, der man finner en ordning som belønner godt drevet jord.

Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for norsk matsikkerhet er å gjøre det norske landbruket mer bærekraftig. Ved å gjøre dette holder vi produksjonen høy samtidig som vi gjør det mer attraktivt å være i næringen i mer normale tider. Det er samtidig vanskelig for Norge å skulle løse alle fremtidige kriser alene, og selv om Senterpartiets representant nevner europeisk samarbeid er dette utelukkende tomme ord.

Per nå står vi i fare for å stå utenfor flere viktige sikkerhetspolitiske samarbeid i EU. Dette gjør oss sårbare. Bengt Fasteraune trekker selv frem EU-medlemslandet Finland som et forbilde. Der er vi helt enige. Finland opprettholder beredskapslagring og høy matproduksjon med EU sin landbrukspolitikk. Det er fullt mulig for Norge og.

Det viktigste beredskapstiltaket vi kan gjøre er å gå inn i EU. Gjennom et EU-medlemskap sikrer vi oss mot fremtidige kriser sammen med noen av våre viktigste allierte. Risikoen ved å stå utenfor er for høy.