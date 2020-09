Det kan være en vanskelig øvelse å ha to tanker i hodet samtidig. Det er for eksempel mulig å både være «mot EU» og samtidig innse at EU er viktig for distriktene. Jeg mener fremdeles at distriktene avhenger av EU. Det er flere grunner til dette.

For det første så går to tredjedeler av norsk eksport til EU. I dette bildet er norsk laks den klart største eksportvaren. Det er riktig at tollsatsen er satt gjennom WTO-avtalen, og at EØS-avtalen ikke gir Norge noen ekstra fordeler siden laks ikke omfattes av EØS-avtalen.

Les også: EU er fortsatt ikke bra for distriktene

Men Bjerke overser et helt essensielt gode som norsk fiskeeksport nyter godt av, nemlig EUs regelverk for mattrygghet og veterinære forhold. Dette regelverket er av stor betydning for norsk lakseeksport og innebærer at fersk, norsk laks ikke blir stående på grensen for å gjennomgå tid- og ressurskrevende kontroll ved passering til EU-land.

Verdien av å være en del av dette EØS-regelverket er mye større enn noe tollavgift – fordi den har direkte konsekvenser for norsk eksport og fiskerinæringen i distriktene.

Annonse

For det andre er handelen mellom norske distrikter og EU komplementært: Mens Norge har store fiskeriressurser og er svært eksportavhengig, mangler de fleste EU-land fiskeressurser og er derfor svært importavhengig. Bjerke skriver at vi kunne fått bedre betingelser i handelen med EU dersom vi hadde hatt en «normal bilateral avtale med EU». Men EU forhandler ikke på vegne av enkeltland.

Dersom Norge søker å få bedre betingelser med EU så må vi forhandle med EU.

Ved siden av å bli medlem i EU, kunne en «bedre avtale» vært en frihandelsavtale lik den Canada har opprettet med EU. Dog ville en slik frihandelsavtale også inkludert landbruksvarer. Jeg tviler på at Nei til EU ønsker det.

Dette har sammenheng med den siste grunnen til at jeg mener at norske distrikter avhenger av EU: Selv om fisk ikke omfattes av EØS-avtalen, er det likevel mange elementer i avtalen som får direkte konsekvenser for norsk fisk og for norske distrikter.

Bjerke har rett i at mer av bearbeidingen av fisk kunne vært gjort i Norge, men høyere toll på bearbeidet fisk og skjerpet konkurranse fra lavkostland gjør det lite lønnsomt for norske distrikter å bearbeide fisken her hjemme. Det endrer ikke det faktum at EU er Norges desidert viktigste marked for vår viktigste eksportnæring og at norske distrikter avhenger av gode handelsforbindelser med EU.

Et EU-medlemskap ville gitt Norge større innflytelse overfor EU på fiskerisektoren. Norge ville trolig fått en uforholdsmessig sterk stemme i EUs fiskeripolitikk grunnet Norges posisjon som fiskeeksportør, noe som igjen skaper gode forhandlingskort med EU. Dette er også et poeng som Bjerke selv trekker frem.

Debatten som preget folkeavstemningen for 26 år siden er ikke dekkende for det som flere velgere er opptatt av i dag. Derfor forundres jeg over at Nei til EU forbeholder seg retten til å nekte en ny generasjon velgere å stemme over Norges tilknytning til EU.