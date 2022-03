To lite bærekraftige lover som trenger en kraftig klimavask

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I takt med at kunnskap, kompetanse og verden utvikler seg, gjennomgår også lover og regler jevnlig modernisering og oppgradering.

Skatteloven er tuftet på et 100 år gammelt regelverk og merverdiavgiftsloven har omtrent 50 år på baken. Lovene skal først og fremst skaffe staten inntekter. Så har man over tid sett at de kan brukes til å oppnå andre politiske målsettinger; men fortsatt er hovedmålet inntekt til staten.

Det lovene i dag overhodet ikke tar hensyn til er bærekraft. De er ikke tilpasset sirkulærøkonomi, gjenbruk og redusert avfall. Det er riktignok innført noen unntak, men i hovedsak lønner det seg for næringslivet å kaste klær og mat som utgår på dato, fremfor å gi det bort.

Regnskap Norge mener tiden er overmoden for en grundig klimavask av skatteloven og merverdiavgiftsloven. At Finansdepartementet vil stritte mot tiltak som vil redusere statens inntekter, bør oppveies av kraftig reduserte samfunnsøkonomiske kostnader som vil følge av mer gjenbruk og mindre avfall.

Regnskap Norge forventer at en statsråd med røtter i primærnæringen vil støtte varmt opp om bærekraftig utvikling.

Uavhengig av en slik politisk bakgrunn mener vi at en regjering som ønsker reell satsing på bærekraft og klima, må gi et tydelig bærekraftsmandat og -ansvar til finansministeren. Den statsrådposten forvalter mye regelverk som direkte påvirker hverdagen til folk – blant annet gjennom skatter og avgifter.