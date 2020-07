Tjern og klima

Jeg satt en dag tidlig i juli ved et tjern og nøt stillheten som et tjern kan gi. Vannliljene hadde satt de første blomstene, øyenstikkerne flakset over vannet og jeg kunne skimte fisk i mudderet. Noen bobler kom til overflaten og ga den karakteristiske lukta av tjern.

Tankene gikk til artikkelen jeg tidligere hadde lest om opptak av CO2 i produktive innsjøer og emisjon av metan. Der ble det avdekket at en ikke ubetydelig andel av det organiske karbonet forsynte metanproduksjonen og sendte det tilbake til lufta som metan. I et klimaperspektiv er å veksle CO2-opptak med metanutslipp en «unfair trade» for atmosfæren fordi metan har et mye større globalt oppvarmingspotensial enn CO2.

Forskerne hadde studert en innsjø i Sveits som var 230 dekar stor med største dyp på 26 meter. Oppholdstiden for vannet i innsjøen var 3,1 år. Til sammenligning er vannets oppholdstid i Mjøsa beregnet til 5,5 år. Hele innsjøens økosystem ble studert ved kontinuerlig måling av CO2, oksygen og metan fra april 2016 til desember 2017. I tillegg ble det laget modellberegninger for å tolke måleresultatene.

Innsjøens økosystem hadde netto produksjon av oksygen og biomasse, men på bunn av innsjøen førte fravær av oksygen til metanproduksjon. En tredel av karbonet produsert i innsjøen ble omsatt til metan, og metan utgjorde bare en tidel av CO2 utslippet. I artikkelen ble det oppgitt at oppvarmingspotensialet til metan er 28 eller 84 ganger så stort som CO2 avhengig om en ser det over 100 år eller 20 år. Konsekvens av dette var at opptaket av CO2 i innsjøen førte til metanutslipp som ga 3 til 10 ganger så stor oppvarming av atmosfæren.

Tjernet jeg satt ved var en klimaversting, tross sin stillhet og idyll. Det var demmet opp som en av flere dammer til oppgangssagene som kom i drift fra 500 år tilbake i tid. Det er lite vi kan gjøre med slike tjern for å endre økosystemet til å bli mer klimavennlig. Å tappe dammen vil ødelegge idyllen. Kanskje et eksempel på paradoks som vi møter i klimakampen.