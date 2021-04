Sommeren 2020 startet Tines produksjon av Jarlsbergost i Irland. Grunnen til utflaggingen var bortfall av eksportstøtten etter krav fra WTO. I Irland har de bygget et produksjonsanlegg for å produsere 14.000 tonn Jarlsbergost i året.

Produksjonen ser ut til å gå som planlagt og Tine er svært fornøyd. Motforestillingene i norske medier i sommeren 2020 handlet om smaken på osten. At Jarlsbergost produsert i Irland neppe kunne smake like godt som den norskproduserte. Mulig det.

Våren 2019 publiserte Dagbladet en undercovervideo fra en tollstasjon i Frankrike hvor tusenvis av to-tre uker gamle kalver ble drevet inn til en fôringsstasjon. De er redde, slitne, tørste og sultne. De er fortsatt avhengig av melk og er ustø på beina.

Videoen viser at de blir utsatt for slag og annen vold før de blir drevet videre på trailere til bestemmelsesstedet, et slaktehus i Nederland, Spania eller Italia. Mange rekker ikke å få i seg mat, flere segner om av utmattelse og noen må avlives på stedet.

Fergeturen tar om lag 18 timer, og uten fôring underveis. De får vann ombord, etter mye påtrykk fra dyrevernorganisasjoner i Irland, Nederland og Frankrike.

Denne lange transporten for de 2-3 uker gamle kalvene er brudd på EUs egne bestemmelser for transport av slaktedyr og fôring av kalver. EUs bestemmelser sier at kalver skal fôres hver 8. time eller i alle fall hver 18.time brytes under hver transport. I 2021 har allerede 34.000 kalver blitt transportert på denne måten. I 2020 var det mer enn 130.000 kalver.

Dette er dyremishandling satt i system og veldig langt fra Barmbell-komiteens “Husdyras 5 friheter” som legger et grunnlag for hva god dyrevelferd er: Frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra vantrivsel, frihet fra frykt og stress, frihet fra smerte, skade og sykdom og frihet til å utøve naturlig atferd.

Hva har dette med Tine å gjøre?

Tine kjøper melk fra Dairygold for sin Jarlsbergostproduksjon. Dairygold er et samvirke av melkebønder i Irland. Det er Dairygold som sender kalvene på en utmattende og krevende reise til det europeiske fastlandet, for så å ende sitt triste liv i et slaktehus i Nederland eller Spania.

Hvordan kan Tine som en organisasjon for og av melkebønder i Norge, tillate at deres produkter er basert på så dårlig dyrevelferd og som faktisk ikke etterleves?

Hvordan kan Tine som har markert seg som motstandere av EU, starte osteproduksjon i et EU-land ?

Når Tine nå er godt i gang med Jarlsbergostproduksjonen i Irland basert på melk fra Dairygold, gir det Tine en gylden anledning til å påvirke Dairygold til å utsette å sende kalvene på den lange og utmattende transporten til de er to måneder gamle, da er de da vil være betydelig mer robuste.

Eller hvorfor ikke ta det enda lenger; kreve at Dairygold aler opp kalvene sjøl til de er slakteklare?