Tine tar feil om etterspørselen etter økovarer

Det er forstemmende å lese i Nationens nettutgave 28. august at Tine ikke ser for seg at etterspørselen eller produksjonen av økologisk melk i Norge skal kunne øke i årene som kommer. Realiteten er at aktører som legger til rette for å møte økokundenes behov opplever sterk vekst i salget. Siden Coop lanserte Änglamark økologisk melk i 2010, har vi økt omsetningen med et tosifret antall prosent årlig og vil selge 10 millioner liter konsum-økomelk i 2020. I tillegg kommer økomelk til økologisk rømme, fløte og syrnet melk.

Les saken med Tine-direktør Johnny Ødegård:

Les også: Tine ser ikke for seg økning i salget av økologisk melk

Flere hundre Coop-butikker har nå økoandeler innen meieri som nærmer seg det vi ser i både Sverige og Danmark. Suksessen er blant annet et resultat av vårt tette og svært gode samarbeid med Rørosmeieriet, som nok er den aktøren i Norge som har hatt en tydeligst ambisjon om å levere på etterspørselen etter økologiske produkter.

Landbruksdirektoratets årlige statistikk viser at det heløkologiske meieriet Rørosmeieret har gått fra å ta hånd om en firedel av økomelken i 2015 til å omsette over halvparten av all økomelk i Norge i 2019 – og veksten fortsetter. Uten en langsiktig satsing på å bygge både markedet og interessen, er det all grunn til å tro at anvendelsesgraden - andelen av produsert økomelk som faktisk når kundene - ville vært langt lavere enn det vi nå ser. Sett med melkebøndenes øyne, må det være svært viktig.

Annonse

Økomelk kan, når markedet bygges, gi merverdi som kommer bonden til gode. Med andre ord; det oppleves som det er Tines vilje til å ta grep om økomarkedet det står på, snarere enn manglende etterspørsel.

Dette bildet er dessverre ikke av ny dato. Under et seminar om økologimarkedet midt på 2000-tallet, kunne Tine tilsynelatende fornøyd presentere fine salgstall for sin økologiske lettrømme. På spørsmålet om hva den økte etterspørselen skyldes, svarte selskapets representant at det var fordi «kundene tok feil i hylla», altså at de plukket den økologiske lettrømme i den tro at den var konvensjonell. Det bekreftende svaret på oppfølgingsspørsmålet om det faktisk var slik at økningen skyldes forvirrede kunder, skapte hoderysting og vantro latter i salen.

Store og toneangivende aktører som Tine burde være toneangivende for å fremme et mangfoldig og bærekraftig norsk landbruk, der det er plass til både økologisk og konvensjonell produksjon. Trender og dokumentert markedsutvikling i Europa og våre naboland viser at økologisk er et segment i vekst. Det er altså behov for mer økologisk melk, fra flere produsenter, for å dekke etterspørselen fremover. Det er imidlertid lett å forstå at økoprodusenter ikke ser en framtid som Tine-leverandør hvis holdningen som presenteres i artikkelen er den man blir møtt med.

Vi mener veien til et enda sterkere, mer framtidsrettet og bærekraftig norsk landbruk blant annet inkluderer en større andel melkeproduksjon basert på økologiske prinsipper, og gjerne med mer beiting og mindre importert kraftfor. Det tror vi egentlig Tine er enige i, all den tid de har bygget merkevaren på å markedsføre dette bildet av norsk landbruk.