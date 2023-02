Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er på sin plass med en oppklaring.

For det første: Tilbudet om økomelk til forbrukerne i Nord-Norge er uendret selv om melkekartongene nå kommer fra Tunga i Trondheim. Nordlendingene som ønsker økologisk melk i butikken, vil fortsatt kunne kjøpe det.

For det andre: Vi har full forståelse for at økomelkprodusentene opplever det som skuffende at det ikke lenger blir tapping av økomelk i Harstad. Derfor har vi holdt dem løpende informert underveis og vil fortsette å gjøre det.

De seks økoprodusentene i nord har satset og driftet godt, men vi er også helt avhengig av et marked og forbrukere som etterspør økologiske produkter. I Tine leter vi alltid etter nye muligheter til å selge så mye av vår fantastiske melk som mulig. Til dette er det helt nødvendig med innovasjon, og vi utvikler stadig nye produkter.

Ofte lykkes vi, men for økologiske meieriprodukter er markedet lite. I nord er etterspørselen lav, og tappevolumet på Harstad ble så altfor lite.

Like viktig som innovasjon, er kvalitet. Kjærlighet til kvalitet kjennes på smaken, sier vi. Det er kontrakten vår med forbrukerne. Et ufravikelig prinsipp som skal gjennomsyre alt vi gjør langs hele verdikjeden vår, fra gras til glass. Vi må kunne garantere for kvaliteten på produktene våre, og volumet vi har tappet på Harstad er så lite at det ga stadig risiko for ujevn kvalitet, særlig for fettinnholdet.

Når kvaliteten forringes, øker også matsvinnet. Det er en risiko vi ikke kan ta. Kundene, og ikke minst forbruker, krever at vi leverer jevn kvalitet på produktene. Derfor så Tine seg nødt til å gjøre noe med forsyningen av økologisk melk til Nord-Norge. Det ble gjennomført en pilot for å undersøke om transporten av ferdig tappet melk holdt den samme gode kvaliteten på våre faste kjøreruter fra Tunga til Harstad.

Resultatet viste god leveringsgrad, vi har ingen økning i antall reklamasjoner og sist, men ikke minst: holdbarheten er uendret. I flere tilfeller er det faktisk bedre som følge av hyppigere tapping og lengre holdbarhetsdato på økomelk fra Tunga.

Utslipp og miljøbelastningen blir heller ikke større, da vi utnytter transport som allerede frakter ferdigvarer fra Tunga og opp til Harstad. Med dette som bakteppe har Tine besluttet å fortsette å levere økoprodukter til markedet i Nord-Norge fra Tunga i Trondheim.

Vi har full forståelse for at beslutningen er skuffende for de som har levert økomelk til Harstad. Da Tine så seg nødt til å endre forsyningen var vår første prioritet å ivareta de berørte økoprodusentene. Så vil vi fortsette å holde økomelkprodusentene løpende orientert, og de som ønsker det har også fått tilbud om rådgivning.

Så er det mange grunner til det lave salget av økologiske produkter i Nord-Norge spesielt, men også Norge generelt. Tilliten til norsk melkeproduksjon er en av årsakene til at få nordmenn etterspør økologiske meieriprodukter.

Det koster mer for bonden å produsere økologisk melk og derfor har Tine vært opptatt av å ta ut en merpris i markedet. En pris de fleste nordmenn ikke er villige til å betale – om ikke butikkene har vedvarende kampanjer på produktet.

Vi er selvfølgelig glade for at Kari og Ola vet at all norsk melk er av høy kvalitet og laget på bærekraftig vis. Likevel er det viktig å understreke: Tine skal tilby økologiske produkter i framtiden – også i Nord-Norge.