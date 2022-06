Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tine Voss produserer 2500 tonn kvitost der mesteparten går til produksjon av tubeost hjå Kavli og den lokale spesialiteten Dravle. Tine Voss har rundt 20 tilsette.

Trass i god drift, høg kvalitet på produkta, stor innsats av dei tilsette, fleksibilitet, lågt sjukefråvær og høgare produksjon enn budsjett, så ynskjer Tine å køyra mjølka til Byrkjelo og Jæren.

Tine sine talknusarar meiner dei sparar 7 millionar kroner. Me meiner Tine reknar feil. Grunnlaget for utrekning av dei auka transportkostnadane ved nedlegging, er tre år gamle. Me veit at det har vore ein eksplosiv kostnadsauke siste halvår i denne sektoren med drivstoffprisar 25-30 prosent høgare enn tidlegare.

Volumet dei reknar med er 30 prosent lågare enn reelt volum som Voss handterer i dag, og Tine skriv og at dei skal bruka 60-tonnsbilar i transporten. Slike bilar er ikkje tilgjengelege på Voss i dag.

Og sjølv om mjølka i dag vert køyrt til Byrkjelo i juli, er det heilt andre utfordringar som møter vogntoga når haust-og vintervêret skapar vanskar med rasfare og vegstengingar.

Tine tek heller ikkje omsyn til at det er lite miljø- og samfunnsmessig fornuftig å frakta råvarer over lange avstandar, istadenfor å transportera ferdige produkt og slik har ein høgare verdi.

CO2-utsleppa frå transport i Tine vil ifølge Tine auka med 0,9 prosent ved ei nedlegging. Har Tine rekna på kva omdømetapet vil kosta?

Handteringa av myse, som er eit biprodukt etter ystinga, er i budsjetta til Tine rekna til ei innsparing på 4,2 mill ved nedlegging. Her meiner me Tine bør gå i dialog med det planlagde biogassanlegget som treng ei slik råvare- eller tenkja nytt når det gjeld å få auka bruk av mysa lokalt som til dømes til fôr til kyr.

Sentralisering av anlegga til Tine gjev mindre moglegheit for differensiering og verdiskaping.

Voss som merkenamn burde også i Tine-systemet kunne nyttast for det det er verdt, istadenfor å gå baklengs inn i framtida.