Så bare for å slå det fast: Alle er enig i at det er viktig med sunn konkurranse. Det er bra for både forbruker, bonde og oss som konkurrerer. Derimot er vi helt uenige med Aasheim i at melkebønder fra Tana, Brønnøysund, Ørland og andre deler av Distrikts-Norge skal måtte betale prisen for at myndighetene opprettholder sentraliserende særtilskudd for aktører som står fjellstøtt på egne bein.

Meierimonopolet er dødt, uansett hvor mange ganger Aasheim forsøker å mane fram gamle spøkelser. Vi peker ganske enkelt på at vi bør fjerne én konkurransevridende og utdatert ordning, slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen. For 20 år siden, bidro de konkurransepolitiske tilskuddene til konkurranse, men 2 milliarder kroner senere, har både markedet og samfunnet endret seg dramatisk.

I dag har melk – tilsvarende produksjonen på anleggene våre i Tana, Alta, Harstad, Sandnessjøen, Ålesund og Kristiansand – til sammen, blitt flyttet fra Tine til våre konkurrenter.

Så er det riktig at Tine har høy markedsandel på drikkemelk i Nordland, Troms og Finnmark. Men det skyldes utelukkende at ingen av de andre aktørene har meierier i landsdelen. At de fokuserer på marked hvor mange av oss bor, i nærheten av områder med mange bønder som produserer mye mjølk er forståelig. Det gir lavest kostnad og høyest inntekt til dem og deres velstående aksjonærer.

At Tine har meierier fra nord til sør sikrer like muligheter for bønder i hele landet, ikke bare i sentrale områder. Sannheten er at det passer Q-meieriene godt, å spinne et grovt forenklet narrativ rundt Tines dominans – ved å vise til Tines høye markedsandel i nord, mens de selv skummer fløten i urbane strøk. I Sør-Norge har de nær 50 prosent av melkemarkedet flere steder.

For la meg minne om hvorfor Tine tar til orde for en avvikling av særtilskuddene: Tine utfører samfunnsoppdraget som politikerne i Norge – fra høyre til venstre – slutter opp om; melkeproduksjon og lokal ressursutnyttelse over hele landet.

Prisutjevningsordningen ble etablert med nettopp dette for øyet. Men når konkurrentene våre, som nå er milliardkonsern, fremdeles henter ut særtilskudd fra denne ordningen, undergraver dette denne opprinnelige hensikten med både ordningen og vårt samfunnsoppdrag.

Tine kjemper for et levende Norge, for industriarbeidsplasser og for samfunnsoppdraget vårt, men om vi skal fortsette med en konkurranseulempe på 200 millioner kroner hvert eneste år, blir det vanskelig å bære.