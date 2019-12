Du veit at det er mjølkebønder rundt omkring i hele landet som hver dag jobber og sliter for at vi skal få sunne, trygge og gode meieriprodukter på bordet.

Du som leser dette veit at kua har en viktig og naturlig plass i det biologisk mangfoldet og i et bærekraftig samfunn, også i fremtiden. Du og jeg veit detta.

De som derimot ikke veit detta de leser mest sannsynlig ikke detta innlegget. Det kjøper neppe avisa i det hele tatt.

De ser nok ikke den flotte Tine-reklamen som viser realiteten i mjølkeproduksjonen, den med beitende kyr i idyllisk landskap som går i beste sendetid på tv2.

Men mange av de som ikke leser detta innlegget er allikevel veldig opptatt av å ha meininger om mjølkeproduksjon, ja kanskje de fleste produksjoner som involverer animalske produkter.

Mange av de som har meninger om akkurat detta er gode på å få sine meininger hørt. De er gode på sosiale media. De er gode på å illustrere. Og ikke minst er de gode på å nå sin målgruppe.

Annonse

Så hvordan skal vi jobbe med å møte dette? Jo, egentlig er det ikke så mye som skal til. Vi veit at vi er i verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd. Vi veit at vi har den mest klimavennlige kua. Vi veit at vi har mat fri for antibiotika. Vi veit at vi har kanskje verdens beste melk og vi har fantastiske samvirker og dyktige bønder å takke for alt detta.

Det er dette som er sannheta og den må vi eie. Vi kan ikke la noen andre ta den sannheta fra oss, for hva står vi igjen med da? Så jeg mener at veien videre er å vise frem den sannheta vi sitter på og bruke den på en sånn måte at den treffer flere forbrukere.

Derfor spør jeg «Tine – hvor er VI?» og med vi så mener jeg, meg og mannen som er Tine, nabongar'n som er Tine, fagrådgiveren vår som er Tine, tankbilsjåføren som er Tine, meieriarbeideren som er Tine - VI er alle Tine og VI må dra lasset sammen og jeg tror tiden er inne for å endre strategi.

Vi kan ikke stå å vente på at forbrukeren skal oppdage alt det fine med Tine, det som vi allerede veit. Nå må vi åpne opp fjøsene. Vi må invitere hvermannsen inn personlig.

Vi må oppsøke og invitere oss sjøl inn i hvermannsens liv og arrangementer. Vi må være der det skjer, der forbrukeren er – og det er kanskje ikke i en reklame på TV2 en fredags kveld eller på arrangementer tilknyttet landbruket.

Vi må inn i feeden til hvermannsen på alle sosiale medier. Vi må vise mannen og kvinna, den unge og den gamle sannheta! Vi må investere i synlighet, og det kommer til å koste, men det vil koste mer å miste forbrukeren, uansett hvordan man vrir og vender på krona.

Noen vil kanskje meine at detta leder til for mye forbrukermakt – noe jeg for så vidt er enig i – men sånn er dagens situasjon og det er dette vi må forholde oss til enten vi vil eller ikke.

Jeg tar jobben – men gjør VI?