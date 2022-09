Tine, Dyrsku’n og medlemsdemokrati

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bakgrunnen er Dyrsku’n der Tine ikkje kjem til å vera i Landbrukshallen for å møte forbrukaren. Her har mjølkeprodusentar jobba dugnad i eit par tiår med å selje Tine-produkt, saman med salsapparatet til Tine. Men ikkje i år. Det er visst meir spennande med Tine-stafett og Tine -fotballskule enn å møte 100.000 (eksisterande) forbrukarar på landets største landbruksmesse.

Dessverre kjem ikkje Haukeli Ysteri heller for å profilere ulike måtar å bruke chevre på. Det har vore veldig populært, og mange har fått augo opp for denne geitosten. Haukeli ligg i Vinje kommune som faktisk har ein geitebukk i kommunevåpenet og mange geitebønder som har gjort ein kjempeinnsats for å få fram geitemjølk av god kvalitet.

Me er mange bønder som no er svært skuffa over Tine og salsapparatet deiras som tydelegvis trur Dyrsku’n berre er eit fenomen. Fakta er at Dyrsku’n er ei eiga tidsrekning, grunnlagt med mål om å få fram gode avlsdyr. Men kva skal me med gode avlsdyr og produksjon viss Ikkje Tine vil vera med å profilere dei gode produkta våre?