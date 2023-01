Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tine følger opp sin egen uttalte strategi fra 2019 om å angripe konkurrentenes rammebetingelser. Saken er ikke vanskeligere å følge enn at en representativ undersøkelse fra Opinion i desember 2022 viser at 7 av 10 forbrukere er opptatt av rettferdig konkurranse og ønsker flere leverandører i meierisektoren, og at 53 prosent av de spurte mener at Tine har for stor makt.

Da passer det jo at Tine lanserer seg selv som Goliat.

Vi får heller ikke i dette innlegget en forklaring på hvordan avviklingen av de konkurransefremmende tiltakene skal styrke Tine sin evne til å gjennomføre samfunnsoppdraget som markedsregulator.

Hvorfor blir rollen som markedsregulator og Norges mektigste industriselskap blandet sammen i all kommunikasjon? Hvorfor samles markedsregulatorrollen og målene til et industriselskap i ett samfunnsoppdrag? Tine Råvare og Tine Industri er to atskilte selskaper med vanntette skott, ikke sant?

Rollen som markedsregulator, altså Tine Råvare, er et oppdrag som ikke skal gi Tine Industri noen fordel fremfor andre uavhengige aktører i meierimarkedet. Dette er et oppdrag som skal gå i økonomisk balanse hvert år.

Annonse

Det er et oppdrag som Tine Råvare får betalt for, og som sikrer landbruk over hele landet. Hvis dette er den reelle utfordringen, ja da blir vi uavhengige aktører gjerne med på dialogen om alternativ tenkning rundt organisering av dette. Det finnes flere løsninger vi gjerne diskuterer.

Tine mener at utfordringen med sin store og kostbare meieristruktur, etter tiår med milliard-investeringer, vil løses ved at de konkurransefremmende tiltakene kuttes. Samtidig bekrefter Tine at strukturen allikevel ikke fredes. At Tine «setter pris på å ha konkurrenter» er et gufs fra en tidligere monopolist. Målet deres om at konkurrentenes rammebetingelser skal fjernes ligger fast, og konkurransen skal svekkes.

Les også: Det ville vært klokt

Tines kommunikasjonsavdeling gjentar som vanlig mytene om at Q-Meieriene har gode økonomiske resultater og kapitalsterke eiere. Fakta er at Q-Meieriene hadde tapt penger uten konkurransefremmende tiltak, Q sin omsetning er kun 8 prosent av Tine og selskapet er eid av Kavlifondet, en stiftelse som deler ut hele overskuddet til gode samfunnsnyttige formål. Vi tror Tine vet dette, men bare lar være å skrive om det.

Vi er glade for at Landbruksdirektoratet nå, etter seks måneders utredning, har slått fast at fjerning av konkurransefremmende tiltak vil svekke konkurransen og øke insentivene til økt import. Utredningen konkluderer også med at de landbrukspolitiske målsettingene er oppnådd siden melkeforliket og tiltakene har skapt økt konkurranse som har gitt økt lønnsomhet, innovasjon og mangfold.

Vi kommer nok ikke til å takke for dansen, Tine. Vi fortsetter kampen for konkurranse og forbrukerdrevet innovasjon på norsk melk.