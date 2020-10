For å kickstarte økonomien etter en krise kan vi bruke høyremedisin som skattekutt og håpe at noen bruker penger på å skape arbeidsplasser. Eller så kan vi bruke penger i fellesskap og være sikre på at de går til arbeidsplasser.

Vi har gjort det før og det bygde landet. Timingen for nye statlige lokomotiver som skaper arbeidsplasser og tar Norge inn i en grønn fremtid har vel knapt vært bedre enn nå.

Arbeidsledighet er som gift for et samfunn. Lån som ikke kan betjenes, barn som ikke får bursdagsgaver og nyutdannede studenter som går fra mastergrad til arbeidsledighet. For å unngå dette må vi se på hvilke verktøy vi kan bruke.

Så hva er en treffsikker politikk for å angripe høy arbeidsledighet? Svaret er en aktiv næringspolitikk. Da ser man på hvilke utfordringer samfunnet står ovenfor og erkjenner at fellesskapet har en sentral rolle i å løse dem.

Da Norge fant oljen, valgte vi å opprette statlige selskap for å utnytte ressursen. Det samme gjorde vi da vi bygget ut industrien i Norge etter andre verdenskrig. Det er ingenting galt med at vi eier selskaper i fellesskap. Ofte er det en fordel for selskapene da kan drives mer langsiktig og stabilt enn selskaper med eiere som kun fokuserer på kortsiktig profitt.

En ekstra bonus er at i stedet for at overskuddet går til eierne så går det enten til fellesskapet eller til å reinvestere i bedriften. Det mangler heller ikke på utfordringer der vi trenger kapitalsterke bedrifter som kan drive teknologiutvikling.

Staten kan brukes som en motor for å utvikle næringer. Vi kan dempe arbeidsledigheten og skape arbeidsplasser som kan leve inn i en grønn fremtid.

Det er mange næringer der vi med fordel kunne opprettet statlige selskaper. Hva med for eksempel Statwind som kan drive bygging av vindkraft på land og til havs og starte et nytt industrieventyr innenfor grønn energi. Eller Statmineral som kan utnytte de rike mineralressursene til Norge og drive innenfor ansvarlige miljøstandarder i stedet for å dumpe gruveavfall i fjordene.

Eller hva med Statoppdrett som kan drive oppdrettsnæring, en ekstrem lønnsom bransje, i lukkede anlegg uten miljøbelastning og med dyrevelferd i fokus.

Disse tre lokomotivene ville kunne skapt tusenvis av nye arbeidsplasser over hele landet.

Enten kan vi la det være opp til børsen å skape nye arbeidsplasser eller så kan vi ha en hånd på rattet og styre i vanskelige tider. Tiden er inne for noen nye statlige lokomotiver som skaper arbeidsplasser over hele landet og som kan drive utviklingen av teknologi fremover og løse store samfunnsutfordringer.

Det er politikk for et kriserammet Norge. Vi har gjort det før og kan gjøre det igjen. Vi trenger en aktiv næringspolitikk.