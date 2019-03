Tiltak ved klimaendring og ekstremvêr

NVE har for 2019 ei ramme på 349 millionar kroner over statsbudsjettet. Dette skal dekkje både planlegging og fysisk flaum- og skredsikring. Denne ramma må aukast for å kunne betre det førebyggjande arbeidet som klimaendringane utfordrar oss på. Ifylgje NVE er etterslepet til flaum- og skredsikring om lag 2,5 milliardar kroner.

Det er god samfunnsøkonomi å førebyggje framfor å reparere skadar i etterkant. Vi må arbeide for å auke ressursane for det førebyggjande sikringsarbeidet mot naturskadar.

Annonse

I tillegg må det til ei endring i lovverket slik at naturskadefondet dekkjer skader etter flaum og skred der forsikring ikkje gjer det. Bedrifter som er godkjende og ligg i godkjend reguleringsområde må ikkje tilleggjast ansvar for opprydding etter naturskade som flaum og skred.

Kommunale vegar og bruer kan vanlegvis ikkje forsikrast. Der kommunen har meir enn 50 prosent eigardel, gjeld heller ikkje naturskadefond. Dette er ei stor utfordring for den enkelte kommune, og må endrast.

Distriktsandelen ved varige tiltak er òg ei stor utfordring og bør i hovudsak reduserast frå 20 til 10 prosent.

Vi må arbeide for større ressursar til førebyggjande tiltak for å hindre skadar ved flaum og skred. Der skadane har skjedd må Staten dekkje dei kostnadene som ikkje blir dekte av forsikring.