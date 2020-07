Tiltak gir bedre økonomi til Nortura-produsenter

Debatten rundt Norturas grep for å gjenvinne lønnsomheten og øke avregningsprisen til bonden er frisk. Det er bra, og viser et engasjement for et viktig tema, på vegne av Nortura og norsk husdyrproduksjon. Vi har alle samme mål, nemlig å øke attraktiviteten, lønnsomheten og konkurransekraften til den norsk egg- og kjøttproduksjonen slik at vi kan fortsette å produsere mat i hele Norge.

Les det åpne brevet her:

Les også: Åpent brev til Nortura ved Anne Marit Panengstuen

De tidligere medlemmene av Verdikjedeutvalget bidrar til debatten med gode refleksjoner. Avsenderne av brevet reiser flere spørsmål, men hovedpoenget til forfatterne er at Nortura må legge fram en egen plan for videreutviklingen av markedet for sau og lam i Norge.

Jeg er enig i at prisene på småfekjøtt, både sau og lam, burde ha vært høyere enn hva vi klarer å hente ut i markedet i dag. I takt med fallende konsum av sau og lam, har prisene hold seg på et lavt nivå. Mens produksjonen de siste årene (unntatt 2019) har holdt seg relativt stabil, har konsumet av sau og lam falt med rundt 1,5 prosent årlig de siste ti årene. Ifølge Animalia spiste hver av oss 3,4 kilo sau/lam i 2018, mens det samme tallet var fire kilo i 2008 (reelt kjøttforbruk). Samlet spiser nordmenn om lag 15 prosent mindre sau og lam nå sammenlignet med bare for ti år siden.

Den fallende etterspørselen etter sau og lam er ikke unik. Den føyer seg inn i den overordnede trenden med et lavere kjøttforbruk i samfunnet.

Annonse

I en tid med fallende kjøttforbruk er det viktig for oss å finne nye måter å nå forbrukerne på. Nye måter

Nortura har gjort en rekke tiltak for å møte denne utfordringen. Vi har lansert nye produktkonsepter (blant annet serien «Gilde Hverdagslam»), Nortura har investert og investerer i ny produksjonsteknologi (blant annet holdbarhetsforlengende lagring og foredling, CapTech), vi tilbyr ferske produkter og konsepter av sau og lam hele året, matprogrammene på TV har hyllet det norske småfeet og det er blitt ført en politikk som de siste par årene har bidratt til å redusere noe av overproduksjonen. Likevel ser vi at omsetningen faller og at prisnivået holder seg på et for lavt nivå.

For meg er denne utviklingen paradoksal. Hvorfor er ikke betalingsvilligheten, lønnsomheten og konsumet høyere?

I en tid med fallende kjøttforbruk er det viktig for oss å finne nye måter å nå forbrukerne på. Vi må fortsatt markedsføre kjøttets unike egenskaper og vi må utvikle nye produkter basert på vår bærekraftige produksjon av småfe, og andre norske husdyr. Vi kan ikke hvile et sekund i arbeidet med å fremtidsrette og styrke husdyrproduksjon i Hallingdalen og andre steder i Norge.

Som samvirke, med mål om landbruk og bønder i hele Norge, må vi sørge for at vi utvikler råvaren, slakting- og foredlingsproduksjonen slik at vi er konkurransedyktige både i tilførsels- og forbrukermarkedet. Vi må rett og slett redusere overkapasitet og kostnader, slik at vi kan betale bonden bedre, investere i innovasjon og produktutvikling og være med i kampen om hylleplass i butikkene. Den eneste muligheten vi har for å gi bonden bedre økonomi på den ene siden, og attraktive produkter på den andre, er å effektivisere på midten. Norturas helhetlige industristruktur, er med andre ord svaret.

Planen vil styrke økonomien til Nortura og bonden med over 300 millioner kroner hvert år.

Men dette er ikke nok. Vi må også utvikle nye forbrukerprodukter og sørge for at sauen og lammet er tilgjengelig hele året, og på nye måter. Samtidig må vi finne nye måter å gjøre produktene attraktive og vi må arbeide for å overbevise både kjøpmenn og forbrukere om sauen og lammets anvendelighet og helårskvalitet. Butikkene må på sin side være med på denne reisen. De må bidra slik at vi får ut den fantastiske råvaren og de spennende produktene i butikkhyllene hele året. Ikke som nå, bare i sesong.

Forfatterne av brevet ber om en plan for sau og lam når vi nå utreder vår nye slakteri- og foredlingsstruktur. Vi har slike planer, men jeg kan jeg love at vi skal fortsette å utvikle dem sammen med dagligvarehandelen og våre øvrige kunder. Men, vi vil også lytte til innspill som kommer i brevet jeg fikk. Nortura kommer til å invitere til produsentmøter i Hallingdalen gjennom høsten. Første møte kommer nå rett etter ferien. På disse møtene vil vi gå mer i detalj rundt hvorfor vi må gjennomføre endringer i industrien og hvordan vi har tenkt å gjøre Nortura-bondens råvarer mer attraktive for forbrukerne.