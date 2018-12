Tilpasningsdyktige melkeprodusenter straffes

Fôrkrisa førte til frykt for mangel på melk, spesielt fløte, og melkeprodusentene fikk derfor økt sine melkekvoter for å gi rom til at de som hadde mulighet kunne produsere mer.

Melkeprodusentene har stilt opp og nå viser prognosene et større melkevolum enn behovet.

Dette fører til kutt i kvotene og økte kostnader til markedsregulering som finansieres av bonden gjennom økt omsetningsavgift. I tillegg har økte kostnader i prisutjevningsordningen for melk ført til at landbruksdirektoratet nå har innført en styringspris som medfører kutt i melkeprisen til bonde på 4 øre.

Tine har i tillegg endret sine sine interne satser for betaling av tørrstoffinnholdet i melka (fett og protein). Melkeprodusentene har tilpasset seg dette og økt innholdet av tørrstoff. I sin «visdom» har man valgt å holde på et system der økt kvalitet på melka IKKE skal betales av industrien, derfor har nå Tine bestemt at melkeprisen skal reduseres med ytterligere 6 øre pr liter fra 1. januar 2019 for å finansiere økte tillegg for høyt tørrstoffinnhold.

Det kan ikke være noen tvil om at det økte tørrstoffinnholdet vil gi en gevinst for Tine og de andre meieriaktørene. Dette er vesentlig informasjon som Tine burde meddelt Landbruksdirektoratet før de vedtok sin styringspris. Nå ender vi altså opp med at bonden, som allerede er presset økonomisk, får regningen for å skjerme industrien, mens industrien henter gevinsten.

Dette er dessverre ikke en engangshendelse. Melkeprodusentene har siden etableringen av Tine Råvare i 2004 økt tørrstoffinnholdet tilsvarende en verdi på 500 millioner kroner i året. Det hevdes at bonden har fått betaling for dette gjennom økningen av målpris, men det er vel sånn at målprisøkninger alltid tas ut gjennom økte markedspriser. Med andre ord har melkeprodusentene innsats bidratt vesentlig til de svært gode resultatene i Tine de senere årene. Det kan heller ikke være noen tvil om at økt tørrstoffinnhold har bidratt positivt på resultatutviklingen hos Tines konkurrenter.

Jeg må dessverre innrømme at konsernstyret i Tine setter tilliten min på prøve når en gang på gang unnlater å ivareta melkeprodusentene interesser, men istedenfor prioriterer å framheve sin egen fortreffelighet ved å blåse opp resultatet i Tine. Etter initiativ fra Tine ble det i 2015 vurdert å endre målprisbestemmelsene slik at markedet (industrien) i større grad skulle betale for melkens kvalitet.

Når saken var utredet snudde Tine. Økte resultat har riktignok gitt høyere etterbetaling til melkeprodusentene, men heller ikke det er problemfritt. De høye etterbetalingene ble jo brukt som argument da landbruksdepartementet vedtok å øke kapitaltilskuddet til Q-meieriene.

Utfordringene med økte kostnader i prisutjevningsordningen, men også det økende misforholdet mellom pris til melkeprodusent og avkastning i industrien er problemstillinger som jeg forventer at konsernstyret i Tine tar på alvor. Her nytter det ikke å sitte stille og toe sine hender bak et regelverk som på enkelte områder er forlengs utgått på dato.