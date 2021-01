21. januar offentliggjorde politiet resultatene fra sin årlige innbyggerundersøkelse. Der var det flere gode resultater, de to viktigste var at folks tillit til politiet er høyere enn på 12 år, og tilliten øker i bygd og i by. Det er veldig bra. Så er det selvsagt forbedringspunkter som vi tar på alvor.

I sin iver etter å kritisere politireformen, velger Jenny Klinge i Senterpartiet å kaste ut flere gale påstander i Nationen, som må tilbakevises.

Først så sier Klinge at regjeringen burde merke seg at tilliten faller i de små kommunene. Det er galt, tilliten øker i de små kommunene. Andelen som har høy tillit til politiet i de små kommunene økte like mye som andelen som har høy tillit til politiet i de store kommunene fra 2019 til 2020.

Så sier Klinge at tilliten var enda høyere før reformen ble innført. Det er også feil, og det har politiet presisert i sin egen pressemelding. Faktisk har ikke folks tillit til politiet vært høyere på 12 år. Tallene som både Nationen og Klinge bruker, er rett og slett ikke sammenlignbare. Som politiet selv skriver på sine egne nettsider: «Mellom 2014 og 2015 endret undersøkelsen sin form, ved at man blant annet gikk over fra å ha fire svarmuligheter til fem. For å vise utviklingen over tid, regner man derfor ut et gjennomsnitt for nasjonale tall for å kunne sammenligne resultatene.»

Figuren oppsummerer dette tydelig, og motbeviser samtidig den tredje gale påstanden fra Klinge: Tilliten var heller ikke høyere i 2009 eller i 2010.

Det er først og fremst politiet selv som fortjener skryt for disse resultatene. Politidirektør Benedicte Bjørnland gjør en god jobb med kultur, holdninger og ledelse i politiet. Politiet har de siste fem-seks årene stått midt i en stor og nødvendig reform, som til tider har vært vanskelig å stå i.

Arne Johannesen, tidligere leder for Politiets Fellesforbund, er blant dem som nå tar til motmæle mot reformkritikken.

I Sogn og Fjordane, hvor han jobber som driftsleder i Vest politidistrikt, var 2020 «best ever» for lokalt politi, skriver han i et avisinnlegg. Han peker blant mye annet på nye politistillinger og nye politibiler som forklaring på hvorfor det er slik, og konstaterer at summen av dette betyr bedre tjenester til innbyggerne i Sogn og Fjordane.

Norsk politi etterforsker i dag i større grad enn før saker som bare for få år siden gjerne gikk under radaren. Riksadvokaten uttalte allerede i 2019 at kvaliteten på straffesaksområdet er blitt høyere. I lengre tid vært en sterk innsats for å avdekke og etterforske flere saker med vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd.

Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent siden 2013. Samtidig har antall anmeldelser for seksuell omgang og voldtekt av barn økt med om lag 80 prosent fra 2014.

Resultatene kommer ikke av seg selv. Ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bemanningen økt med 3200 nye årsverk. Av disse har 2100 politiutdanning. 1500 av disse er blitt ansatt i politidistriktene.

Ett viktig læringspunkt fra undersøkelsen er at folk har høyere tillit til politiet i byene enn i mindre kommuner. Det må vi ta på alvor, og i 2021 vil derfor politidistriktene prioriteres 400 politifolk ansettes permanent i det ytterste leddet nærmest folk når politiets ekstrainnsats med korona er ferdig. Politidistrikt etter politidistrikt vil fornye bilparken sin gjennom året. Vi skal få på plass bedre løsninger for passutstedelse med digitale timesbestillinger og busser som kjører rundt for å gjennomføre passbestilling i flere distrikter.

Det siste året har lært oss hvor viktig det er at samfunnet fungerer i en krisesituasjon. Og hvor viktig det er at vi har tillit til hverandre. Politiet har spilt en sentral rolle også i denne krisen, slik de har gjort mange ganger før. De gjør en stor og viktig innsats for fellesskapet, og de gjør den godt. Det får vi bekreftet i denne undersøkelsen.