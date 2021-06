Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Så fikk vi igjen se skrekkbilder fra grisefjøs der dyrene lever under helt ubegripelige forhold.

Det var Lørdagsrevyen i NRK, sist lørdag. Min nabo valgte tidvis å snu seg vekk fra skjermen. Jeg beroliget ham med å si at dette nok ikke er representativt for norsk svinekjøttproduksjon, og at i min tid som aktør innen dyrehelsearbeidet var svineoppdretterne nettopp kjent for god dyrevelferd. Jeg mente det fortsatt var slik.

Både ansvarlige folk i næringen og det brede publikum er enige om at slik skal vi ikke ha det. Én besetning er én for mye. Antall svinebesetninger er blitt stadig færre. Det skulle være ganske enkelt å ha oversikt disse.

Da blir spørsmålet: Hva gjør næringens eget veiledningsapparatet, hva gjør slakteriene som tar imot dyr, som skal bli mat, fra en slik besetning og hva gjør landbrukets fagpolitiske organisasjoner? Mattilsynet har sine kampanjer, men det er uansett dyreeierens ansvar.

Det er mange som vil ha norskprodusert mat. Vi blir jevnlig forsikret om at dyrevelferden i Norge ligger godt foran de fleste andre land. Skal denne fortellingen overleve, må næringen framvise reell handlekraft når slike forhold avdekkes. Da nytter det ikke, slik som i lørdagens TV-innslag, å være mest opptatt av at aksjonistene ulovlig hadde tatt seg inn i grisefjøset.

Saken der og da var at grov mishandling av dyr var blitt avdekket, en jobb næringen selv skulle ha gjort. Det handler om å bli trodd av et publikum som fortsatt har betydelig tillit til norsk husdyrproduksjon. Opptreden til næringens folk i dette TV- innslaget var ikke egnet til å styrke denne tilliten. Det er lite gagn i å skyte pianisten når pianoet er ustemt.