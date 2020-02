Til styret i NBS og forhandlingsutvalet

Etter at Per Harald Grue laga til levekårsfordelar og talfesta dei i 1985 så har dei vorte kamuflert i Budsjettnemnda sine tal. Tala bygger på driftsgranskingane sine talmenn dei vert sokalla «veide» før dei vert lagt fram. Totalrekneskapen for landbruket syner heilt andre tal for inntektene til bøndene enn det Budsjettnemnda legg fram.

Som eit utgangspunkt for eigne tal vil me oppmoda NBS om å skaffe fram rekneskapstal frå eit 100 tals bruk før forhandlingane i år for å syna skilnaden på det verkelege landbruket og staten si framstilling av lønsemda i næringa.

Det burde ikkje vere vanskeleg å få tak i slike rekneskap frå utvalde rekneskapskontor og samkøyra dei med kvarandre, og få illustrert både for staten, bondelaget og bøndene kor falske tala er som de forhandlar ut ifrå.

Då hadde det vore freistande å støtta organisasjonen med ein kontingent.