Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Senterpartiets partiprogram før valget ser for seg endringer i formuesskatten. Høyere skattesats er ikke blant disse. Senterpartiet må i regjeringsforhandlingene holde fast ved partiets valgprogram, og motsette seg høyere skattesats for formuesskatt. En økning av satsen vil slå helt urimelig ut for skattytere som har plassert formuen sin som bankinnskudd.

Med utgangspunkt i grunnlaget for formuesskatt som er beskrevet i tre etterfølgende utredninger av regjeringsoppnevnte skatteutvalg, skulle skattesatsen anvendt på bankinnskudd, i stedet ha vært satt ned.

Felles for utvalgene er at de peker på formuesskatten som en skatt på avkastning av formuen. Utvalgene ble ledet av henholdsvis daværende professor i skatterett, senere høyesterettsdommer, Magnus Aarbakke, NOU 1991:17, tidligere finansminister Arne Skauge, NOU 2003:9, og det seneste, i 2014, av Hans Henrik Scheel, nåværende finansråd, øverste embetsstilling i Finansdepartementet, NOU 2014:13.

Utredningen fra Aabakke-utvalget var et viktig grunnlag for det brede skatteforliket i Stortinget i Gro Harlem Brundtlands regjeringstid i 1992.

Annonse

En skatt beregnet på formuens markedsverdi som refleksjon av et avkastningspotensial, utgjør, etter Aarbakke-utvalgets beskrivelse, en skatt på formuens normalavkastning. Formuesskatten er en inntektsskatt som kommer i tillegg til den ordinære inntektsskatten som fastsettes på grunnlag av individuell avkastning hos skattyteren.

Utvalgene beregner effektiv marginalskatt på avkastning når begge skatteformer tas i betraktning. Ved denne beregningen inngår nominell avkastning, inflasjonsrate, marginal formuesskatt og marginal inntektsskatt.

Normalavkastning er ikke en statisk størrelse. Effektiv marginalskatt er i stor grad en refleksjon av realrenten, altså forskjellen mellom innskuddsrenten og inflasjonen. Renten på bankinnskudd på begynnelsen av 90-tallet var svært høy, mens inflasjonen fortsatt var moderat. I dag er realrenten negativ ved at inflasjonen er høyere enn innskuddsrenten.

Skatteforliket i 1992 innebar ved daværende rente- og realrentenivå, en effektiv marginalskatt på om lag 50 prosent. Dagens rentesituasjon i kombinasjon med formuesskattesats på 0,85 prosent og ordinær inntektsskatt på 22 prosent, innebærer allerede en effektiv marginalskatt på renter fra bankinnskudd på flere hundre prosent.

Ved dagens rentenivå har formuesskatten på 0,85 prosent av bankinnskudd som inngår i skattbar formue, sammen med direkte inntektsskatt, kommet opp i mer enn 100 prosent også av nominell avkastning.

Det innebærer at innskyterne kan komme til å måtte ta av innskuddet for å dekke skattebetalingen. En økning i skattesatsene griper ytterligere inn i borgernes formue. Det ville neppe bekomme en finansminister fra Senterpartiet vel om skattebetalere gikk til sak under henvisning til grunnlovsstridig inndragning av formue.