Til landbruksministeren

Då må du hugsa på at dette er ei næring som regjeringa har vedteke skal leggjast ned etter påtrykk frå Venstre. Januar 2017 vart det vedteke i regjeringa at pelsnæringa hadde ei framtid trass i veldig påtrykk av såkalla dyrevernorganisasjonar. Enkelte av dei har som mål å leggja ned all husdyrhald i Norge.

I januar 2018 fekk Venstre vera med i regjeringa. Då sette dei som krav at pelsdyrhald skulle verta forbode i Norge i 2025.

I januar 2019 kom KrF med i regjeringa, og då hadde regjeringa fleirtal. KrF var altså klar over at pelsdyrhaldet skulle leggjast ned når dei gjekk inn i regjeringa, trass i at regjeringspartia då hadde fleirtal for å bevara pelsdyrnæringa! Berre dette er ei gåte og fører til politikarforakt.

Når så du vart landbruksminister så visste du dette, og lova ei skikkeleg erstatning til pelsdyrbøndene. Ingen skulle sitja att med gjeld og det skulle verta eit SKIKKELEG oppgjer.

Annonse

Det skulle forresten berre mangla. Staten kan ikkje tvinga folk til å leggja ned ei fullt lovleg næring, og så ikkje erstatta det fullt ut! Det er på di vakt at dette skjer!

Me har fått signal på korleis denne erstatninga kan verta, og det er skræmande lesing. Viss til dømes Vegvesenet må ta eit hus for å koma fram med vegen - og dette skjer mange stader - skulle då erstatninga verta etter likningsverdi, som ofte er under 20 prosent av takst? Då skulle det verta ramaskrik.

Eg ber deg innstendig og anstendig: Gløym denne måten å rekna på! Gi pelsdyrbøndene ein skikkeleg erstatning, som du sjølv for framtida kan sjå pelsdyrbøndene i auga.

Det er vel så med dei fleste menneske at dei gløymer fort, men i dette tilfellet vert det ikkje gløymt, kven det var som la ned ei næring og sette næringa på “fattigkassa.”

Eg er nokså sikker på at du sjølv Olaug meiner at det skal givast skikkeleg erstatning, men at der er sterke krefter i regjeringa som ikkje vil. Då bør du trekkja deg som landbruksminister.