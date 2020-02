Frp går til himmels på meningsmålingene, men har mindre makt nå enn da de var i regjering.

Ifølge de siste meningsmålingene nærmer Frp seg med stormskritt 20 prosent oppslutning. Og med den medvinden kan det bli Norges største parti ved neste stortingsvalg. Men det er lite sannsynlig. Målinger er målinger og valg er valg.

Under et valg har det meste en tendens til å normalisere seg. Det Frp mest kan håpe er å få gjennomslag ved neste kommunevalg, og det er ikke før om tre og et halvt år. Da kan partiet få mer innflytelse dersom medvinden fortsetter.

Men ikke før.

Annonse

For går Frp så hardt ut mot regjeringen som de antyder, kan det i det beste – eller verste fall, om du vil – føre til kabinettsspørsmål. Og da er det klart for de rød/grønne, som Frp-ledelsen gjentatte ganger har sagt ikke blir aktuelt å få inn i regjering.

Og dette er Frps akilleshæl. Partiet vil aldri få flertall i Stortinget, og dermed kan de ikke sette makt bak uttalelsene. Og uten makt, ingen forandring.

Men for alle som liker underholdning i politikken var bruddet med regjeringen en gave. For det er ingen tvil om at mye av det lille som har vært av moro i de siste seks-sju årene, har Frp stått for. Og nå blir det enda morsommere, skal man tro på det som kommer fra ledelsen i partiet.

Nå seiler partiet på en bølge av sympati, men etter en tid går bølger inn i roligere farvann.

Det kommer trolig også Frp til å oppleve, når velgerne ser at løftene ikke holder.