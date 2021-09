Til de rødgrønne: Dette er det enkelt å bli enige om

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som arbeidsgiver - og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter, ASVL, er vi opptatt av å gjøre arbeid mulig for alle. Det er vi fordi vi ser hver eneste dag at det å ha en jobb, er det aller viktigste inkluderingstiltaket. Og det aller viktigste tiltaket for å redusere forskjeller.

Vi vet at dere deler vårt syn på dette. Derfor foreslår vi tre punkter dere allerede nå kan skrive inn i regjeringsplattformen. Tre punkter som sikrer at flere blir invitert inn i arbeidslivet, og som vi tror dere enkelt kan bli enige om, dere imellom. Tre punkter som en eller flere av dere allerede har programfestet.

1. Jobbgaranti for unge utviklingshemmede:

Visste dere at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb?

Det kan dere gjøre noe med nå. Arbeiderpartiet har programfestet en jobbgaranti for personer med funksjonsnedsettelser under 30 år. En slik garanti vil gi unge utviklingshemmede og foreldrene deres en trygghet for fremtiden.

2. Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber i året

Mange har behov for mye oppfølging og tilrettelegging på jobb. Tilrettelagte arbeidsplasser i vekstbedrifter svarer på dette behovet. Senterpartiet har foreslått en opptrappingsplan, og både SV og Arbeiderpartiet vil prioritere tilrettelagte arbeidsplasser (Tiltaket Varig tilrettelagt arbeid). Men hvor mange er nok?

Vi i ASVL har regnet på det. Bare for å ta unna avgangskullene fra videregående skole trengs 1000 nye tilrettelagte jobber årlig, og da har vi ikke regnet med alle de som allerede står i kø for å få en jobb.

3. Prioritering av tiltaksplasser der folk bor

Regjeringen dere erstatter, kuttet tiltaksplasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Dette er et viktig lavterskeltilbud for de arbeidssøkerne som trenger mest bistand for å komme i jobb eller utdanning. De kuttet altså for de mest utsatte, og de kuttet mest i distriktene. Det tror vi ikke dere vil gjøre. Eller hva Vedum?

Vi tror dere kan bli enige om

* At vi trenger en jobbgaranti for mennesker under 30 år med funksjonsnedsettelser

* Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger den oppfølgingen og den tryggheten det gir å jobbe i en vekstbedrift, slik at alle som har behov for en slik jobb kan få det

* At Nav ikke skal kutte i tiltaket Arbeidsforberedende trening, men prioritere det.

Vi ønsker dere lykke til med regjeringsforhandlingene.