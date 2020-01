Hvordan skal Norge bli en matnasjon av rang – uten dyktige fagfolk som tilbereder gode råvarer før det havner hos kokkene eller på kjøkkenbenken din?

Statsråd Bollestad satte betimelig nok rekruttering på dagsordenen da hun tok med seg en næringslivsdelegasjon til Berlin i tilknytning til Grüne Woche. Innspillene derfra er mange, gode og nyttige når departementet skal utforme en matstrategi i løpet av våren. Men vi kan bare drømme så øyet blir stort og vått om å bli en matnasjon, om vi ikke klarer å endre på statistikken til Utdanningsdirektoratet.

Norge mangler totalt 70 000 fagfolk – alle kategorier – i 2030. Tar vi for oss 2018 utdannet vi bare 1040 unge folk til restaurant og matfaglige fagbrev, hvorav majoriteten på 621 tok kokk eller institusjonskokkefagbrev.

Alle har nok registrert ropet etter flere fagutdanna kokker – og ja det er lite sjarmerende å snakke ned en yrkesgruppe på bekostning av en annen når det er manko på begge. Men hvor er ambassadørene for den industrielle fagarbeideren som opererer båndsaga, som har hånda rundt parteringskniven eller sveiver i gang kjøttkverna?

Å bruke begrepet matfag er korrekt og beskrivende, for oss i femtiåra og som arbeider i matnæringen. «Rene ord for penga» er et annet kjent uttrykk. Jeg oppfordrer alle som ønsker å rekruttere unge folk: bruk yrkestitlene slik de er: slakter, pølsemaker og kjøttskjærer. Ungdom liker ærlighet og ikke noe kamuflasje.

Ungdom vil bli sett, hørt og verdsatt – som det de er, med den utdanningen de har og med den søkende nysgjerrigheten de besitter for å utvikle faget inn i framtiden. Ungdommen er løsningen. Da må vi få fram yrkesstoltheten.

Forventingene til statsrådens nye rådgivende utvalg som skal se på dette, er store.

En rekke omfattende tiltak må på plass sånn at vi om noen år kan gråte av glede over en utvikling som har snudd!