Og man kan si mye pent om Tynset. At det er varmt der er ikke en av disse tingene.

Fetter’n min er matprodusent på Tynset. Vi kan kalle han Arne. Nordstad, altså. Så snart ullundertøyet kan stues vekk og isen går på Glomma, slipper han dyra ut. For gresset vokser fort på Tynset når kulda omsider slipper taket. Ja, gresset vet naturligvis at det har dårlig tid. For høsten kommer like tidlig som våren er sein. På Tynset.

Og når snøen også smelter i fjellet, tar Arne med seg kyrne sine dit. For å utnytte de ressursene som finnes der. Ved Magnhildsjøen. Og for å sjekke om det kommer til å være noe elg og reinsdyr å jakte på til høsten. Så klart.

Arne kunne sikkert drevet større. Selv om gården hans er fin som den er - et resultat av flere generasjoners hardt arbeid. Og nøysomhet. Han kunne helt sikkert søkt om investeringsstøtte og bygd et fjøs med plass til dobbelt så mange kyr. Med det aller nyeste innen robot-teknologi. Selv om han på langt nær ville hatt tilgang på nok gress til alle disse dyra. I tillegg ville han satt seg - og familien sin - i dyp gjeld.

En gjeld som bare kan finansieres gjennom tilskudd og økt bruk av kraftfôr. Sånn at kyrne kan produsere så mye melk som da vil kreves for at Arne og familien skal kunne holde hodet over vannet. Sånn noenlunde.

Da hadde det blitt slutt på sommere i fjellet. For Arne og kyra. Og ressursene som finnes der ville ikke bli utnyttet lenger. Fordi de ikke er lønnsomme. Lenger. Da er det volum som gjelder. For å betale lån og avdrag.

Så jeg forstår Arne godt når han sier:

«Dette vil jeg ikke. Jeg vil heller drive videre. På trass!»

Det skal noe til å knekke en kar fra Tynset!

Og Arne har selvsagt rett. Han er en klok mann. For Norge er et land med sein vår og tidlig høst, der det gjelder å utnytte alle de sparsomme ressursene som finnes. Når de finnes. Og det hjelper ikke å late som ressursgrunnlaget er større enn det er.

En økonom vil si at det er mer effektivt med større enheter som produserer mer mat. Så klart. Det er det en økonom kan. Men når den eneste måten å oppnå dette på er å frikoble produksjonen fra det naturlige ressursgrunnlaget, snakker vi ikke lenger om effektivisering. Da snakker vi om snik-effektivisering. Og det er bare tøys.

Det Arne burde hatt muligheten til er å investere og modernisere den gården han driver i dag - basert på akkurat det ressursgrunnlaget gården har. Og ikke på et ressursgrunnlag den ikke har. For da hadde matproduksjonen hans blitt bærekraftig. Og familien kunne drive den videre. Og vi andre ville være sikret mat i verdensklasse i fremtiden også.

Og Arne er ikke alene om dette.

For all del.

Det er mange matprodusenter i landet vårt som blir presset til å investere eller å forsvinne. Og mange forsvinner. Som igjen fører til at vi sitter igjen med en matproduksjon som ikke utnytter de ressursene vi har. Vi sitter igjen med en matproduksjon som i stadig større grad er basert på ressurser vi ikke har. Og dette kan umulig være lurt.

Men dette er likefullt essensen i norsk jordbruks- og matpolitikk. Utrolig nok!!

I et land med tidlig høst og sein vår.