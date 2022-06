Tidenes feildaterte aprilspøk, Barth Eide?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

13. juni kan man lese en overskrift som virkelig viser hvor inderlig miljøministeren lever i sin egen boble av selvfortreffelighet: «På tide å sette pris på naturen.» Å lese et slikt innlegg fra deg, Barth Eide, er som at du spytter på alle som faktisk setter pris på naturen uten kroner og øre, og har forsøkt i mange måneder å forhindre deg i å ødelegge mer natur slik du presterte å gjøre i januar med verdens største suverenitet.

Husker du hva du gjorde? Eller var du ikke klar over at ulv er en del av norsk natur? Du overhørte glatt alle vernernes innstendige innvendinger angående å drepe ulv innenfor den sonen hvor de tragikomisk nok skal være trygge, du sørget for at flere ulvefamilier ble drept og har gjort det enda lettere å sørge for at streifdyr fra Sverige som kanskje har viktige gener, blir drept før det sjekkes DNA.

Gaupebestanden har gått ned, bjørnebestanden er langt fra oppnådd og har ikke vært det på mange år, og likevel tillater du dreping av disse. Vi som faktisk setter pris på naturen såpass at vi gjerne reiser til ulvesoner for å oppleve, fikk mye ødelagt da du ødela natur, og nå skriver du hvor viktig det er å tilegne seg kunnskap for å ta bedre vare på naturen, si meg ser du ikke selv hva du skriver?

Du kan ikke rope med store, svulstige ordelag at natur skal tas vare på når du sørger for å drepe rødlista arter i landet du vil bevare natur i. Det er så dobbeltmoralsk at det vanskelig å fatte at dette ikke er en aprilspøk innsendt på feil dato.

Hvor var du da vi sto samlet utenfor Stortinget 5. mars i en stor markering med flere appellanter? Vi kom tilreisende flere fra hele Norge! Hvor var du da underskriftskampanjer ble innsendt, hvor over 8000 signerte på at de udemokratiske rovviltnemndene må vekk? Hvor var du da vi protesterte mot nedslaktinga i januar, som du greide å få gjenopptatt ved å anke til lagmannsretten da tingretten bestemte at det ikke skulle drepes ulver i sona i år?

Du har overhørt oss vernere og oversett våre henvendelser helt siden du overtok vervet som klima- og miljøminister, og jeg regner med at den arrogansen fortsetter nå, og at du ikke leser hva som enn havner på trykk som svar til ditt hårreisende innlegg.

For du har ikke lyttet til folket så langt, det folket som elsker naturen og bruker mange timer av sin fritid for å kjempe mot staten, regjeringen – mot deg for å få dere til å ta til vettet når det gjelder å innhente kunnskap om rovdyr før dere dreper enda mer av norsk natur. Der har du tap av naturmangfold. Rovdyrblod på dine hender. Hvor var din evne til å innhente kunnskap da?

Man kan ikke prissette natur slik du skriver om. Den vil alltid ha en egenverdi som langt overstiger hva du vil noensinne klare å innhente av rene tall som passer grådige kontoer.

Et sitat fra Astrid Lindgren: Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte ut de menneskene.

Du skulle aldri blitt satt i den ministerposten, så mye natur som du allerede har greid å ødelegge.