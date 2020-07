Tiden er overmoden for en digitalskatt

Mange av de utenlandske digitale aktørene kan i dag drive i Norge uten å betale skatt, men norske digitale aktører må betale sin del. Senterungdommen mener tiden er overmoden for å innføre en digitalskatt i Norge.

En digital skatt vil beskatte verdiskapning i Norge som skjer digitalt, på samme måte som utenlandske og norske selskap i dag må betale skatt for overskuddet av de varer og tjenester man tjener penger på i Norge.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sammen med G20 har opprettet Inclusive Framework (IF) som arbeider for et felles internasjonalt skattesystem for digitale løsninger. IF består av 138 land og Norge er en viktig bidragsyter i utviklingen. Målet er å få systemet klart før utgangen av 2020.

Annonse

USAs handelsrepresentant, Robert Lighthizer, meldte 17 juni at USA ville trekke seg ut av forhandlingene om digitalskatt. Dette grunnet at denne type skattlegging vil treffe amerikanske selskap hardt. Lighthizer truer med ekstra toll på varer fra land som vil innføre digital skatt. Dette må ikke skremme land i forhandlingene og gjør det desto viktigere med et fullverdig rettferdig internasjonalt skattesystem for digital skatt.

Senterungdommen mener arbeidet med en digitalskatt er viktig for rettferdighet ovenfor de bedriftene som i dag betaler skatt, samt like konkurransevilkår for markedet. Det er viktig at vi skaper like rammer for norske selskap som driver digitalt som for utenlandske selskap. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at norske arbeidsplasser tapes ved at utflagging blir lønnsomt for bedrifter. En digitalskatt vil være gunstig for å beholde og stimulere til norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning.

En digitalskatt vil også kunne bidra til å redusere skatteparadis. Ved å innføre digitalskatt og arbeide for internasjonale regler for beskatning vil det bli vanskeligere å unngå betaling av skatt. Milliardbeløp forsvinner hvert eneste år i skatteparadis og dette er noe som Senterungdommen ønsker å arbeide aktivt imot.

Senterungdommen vil at Norge skal være en pådriver for OECD sitt arbeid med innføring av internasjonal digital skatt. Det er viktig at dette blir et permanent system som fungerer for den digitale økonomien. Dette handler ikke om å være for eller imot skatt, men rettferdighet og like konkurransevilkår for selskap i norsk og internasjonal økonomi.