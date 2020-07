Tette bånd til EU er viktigere enn noensinne

For noen dager siden kom sentralstyremedlem i Ungdom mot EU, Even Hallås, med sitt angrep på EU og EØS-avtalen, som han mente var dårlig for norsk økonomi. Problemet er at han glemte å forklare hvorfor.

Han begrunnet ikke hvorfor det er økonomisk ugunstig at Norge får fri tilgang til EU sitt indre marked, hvor vi behandles på lik linje med EU-statene. Han forklarte heller ikke hvorfor det er ille at EØS-avtalen gir Norge gunstigere handelsforhold enn noen annen avtale EU har inngått.

Man kan si mye om Norge, men én ting er sikkert. Vi er avhengige av gode handelspartnere. Det er ikke så overraskende, for det finnes nemlig ikke et land som ikke er det. For Norge er det de europeiske statene, spesielt EU-statene, som utgjør vårt største marked. Hele to tredjedeler av norsk eksport sendes til Europa. For at næringslivet skal kunne bygge seg opp igjen etter koronakrisen er det veldig viktig med et forutsigbart og gunstig handelsforhold med EU.

Heldigvis har Norge, og resten av EFTA-statene, EØS-avtalen. En avtale som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked, på lik linje som et EU-medlem. Norske bedrifter har dermed krav på en rettferdig behandling, hvor norske varer ikke blir diskriminert. EØS-avtalen er en essensiell del av Norges eksport og import, og sikrer norske bedrifter stabilitet og rettferdige konkurranseforhold ute i Europa. Å si nei til dette er for meg en uansvarlig politikk.

Hallås sier at EØS-avtalen vil være et kostbart samarbeid som Norge vil tape milliarder på i fremtiden. Det stemmer at Norge betaler store summer til EU hvert år. Men dette er minimale summer i forhold til hva vi tjener på EØS-avtalen. EU kjøper for eksempel norsk fisk for titalls milliarder kroner. Dette er fisk som fortsatt skal selges og utgjøre en betydelig del av norsk økonomi den dagen norsk olje og gass blir erstattet av andre energikilder. Dette viser at EØS-avtalen har, og vil fortsette å skape, solide handelsforhold for Norge som langt overstiger kostnadene. Det eneste som kan erstatte den er et fullverdig EU-medlemskap.

Videre så kritiserer han EU sine reguleringer. Han er dessverre av den oppfatningen at EU lager disse reguleringene uten en god grunn. Det er heldigvis ikke tilfelle. EU sine reguleringer er laget for å sikre at de fire friheter, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer, er til stede i hele EØS-samarbeidet. De sikrer at alle i bransjen må følge de samme spillereglene og opprettholde den samme kvaliteten. Slik verner de både om næringslivet og oss forbrukere.

Det virker som at han er redd for at Norge kommer til å stenge seg inne i Europa dersom vi skulle melde oss inn i EU, men nok en gang glemmer han å forklare hvorfor. Det er ingen grunn til å tro at Norge kommer til å selge mindre varer til andre verdensdeler hvis vi melder oss inn i EU. EU-statene ønsker så klart å handle med land i hele verden. Det er ikke slik at Mercedes bare selger biler i EU. På samme måte vil ikke Norge utelukkende selge sine varer innad Europa.

I en så ustabil tid som vi befinner oss i nå, er tette bånd til EU viktigere enn noensinne. Slik kan norsk næringsliv bygge seg opp igjen. For ingen blir sterkere av å stå alene.