Teppefall for Radioteateret

Gjennom alle disse årene har mange av våre mest kjente skuespill stått på Radioteaterets repertoar og vært et høydepunkt for mange radiolyttere, servert fra vår største teaterscene. Nå er det hele historie. Dessverre.

Per, du lyver: Radioteaterets første sending var en direktesendt versjon av de tre første aktene av Ibsens «Per Gynt». Det skjedde klokken 19.15 den 12 september 1926. Siden den gang har Radioteateret sendt ut både «høyverdig» drama, skuespill for barn og ikke minst kriminalhørespill i ett eneste kjør og gjennom 95 år trollbundet sitt publikum i alle generasjoner.

Radioteateret samlet bokstavlig talt, det norske folk.

Det hevdes at gatene lå mennesketomme når episodene av serier som «Dickie Dick Dickens», Paul Temple og Gregory-saken»(1952) og «God aften, mitt navn er Cox»(1955), ble sendt.

I boka «Det usynlige teateret-Radioteaterets historie 1926-2001», fortelles det en historie om da daværende kringkastingssjef, Kåre Fostervoll, personlig grep inn da en streik truet med å forhindre at en episode av hørespillet «God aften-mitt navn er Cox», ble sendt. Han innanonserte selv og trykket personlig på de riktige knappene, slik at den angjeldende episoden, den eneste som ble sendt i løpet av de fem streikedagene, kom på «luften».

Teater uten lyttere: Frem til den tyske okkupasjonen, i 1940, var radiolytting svært populært og de fleste hjem hadde radioapparater. Foruten nyheter, programmer av forskjellige slag, var Radioteateret svært populært og samlet familien.

Da nazistene høsten 1941 fant ut at alle radioapparater i landet, bortsett fra de som tilhørte NS-medlemmer skulle inndras ble det stort sett spilt radioteater for avslåtte høytalere. Og det som ble kringkastet av radioteater var stort sett teater med nazistisk propagandaverdi .

Da folk etter frigjøringen i 1945 kunne hente sine beslaglagte radioer ble igjen Radioteateret fort en favoritt og fremover fikk også ny norsk drama også sin plass på den «usynlige scenen».

Teater for barn: Hørespill for barn er like gammel i NRK, som «voksenhørespill» og Lørdagsbarnetimen, som alltid inneholdt et hørespill ble et svært populært program for både barn og voksne. Lørdagsbarnetimen ble lagt ned i 2010.

Spesielt var nok Stompa & Co (1957-1963) med Gisle Straume i rollen som, den noe koleriske lektor Tørrdal, svært populær og gikk i reprise gjennom mange år. Men også stykker som «Mesterdetektiven Kalle Blomkvist» , «Veien til Agra», «Tordivelen flyr i skumringen» og «Lille Lord Fautleroy», ble fort favoritter blant de unge lytterne. Mange unge skuespillere og dramatikere fikk gjennom Lørdagsbarnetimen sin debut.

Av norske forfattere som fikk være med å utvikle hørespillsjangeren var Edith Ranum, Alf Prøysen og Anne- Cath Vestly.. Men på 1980-tallet dukket også nye dramatikere som Rune Belsvik, Erling Pedersen og Klaus Hagerup opp i Lørdagsbarnetimen med stykker, for å nevne noen.

Fjernsynet kommer: Foruten konkurransen fra de tradisjonelle teaterscenene, som alltid hadde vært der, fikk Radioteateret en ny konkurrent og det innenfor «eget hus», nemlig Fjernsynsteateret. Mange fryktet at det nye mediet ville ødelegge for radioen. En av disse var forfatteren Tarjei Vesaas. Så tidlig som i 1952, åtte år før fjernsynet ble åpnet, kom han med denne spådommen: «Tida er knapp for hørespillet. Det vil visst ikkje få tid til å bli heilt uteksperimentert. Her er noko utenfor døra som heiter fjernsyn. Da skal det bli vanskeleg å få folk til å lye på «blindt» høyrespel.»

Men radioen klarte i stort monn å holde på sine lyttere og konkurransenmellom radio- og fjernsynsteateret ble ikke slik mange fryktet.

Stillhet i eteren: I tiden som er gått siden nyheten kom om å legge ned Radioteateret, i mars i år, har det, bortsett fra noen avisnotiser, vært helt stille. Det er rart når en en tar i betraktning av at «Radioteateret» gjennom snart

100 år har vært et av våre mest populære kulturfenomener. Heldigvis kan fremdeles en del av radioteateret forestillinger fremdeles oppleves. Mange av disse kan lastes ned fra «nettet» via NRK. Men produksjon av nye stykker i «det usynlige teateret» gjennom Radioteateret er over, for all tid.