Et ekspertutvalg nedsatt av Næringsdepartementet, med mandat å utrede norsk industris vekstmuligheter og framtidig kraftbehov la 8. januar fram sin rapport, Prosess21.

Som en konklusjon anslår utvalget at Norge vil ha behov for 56 TWh ny kraft. For å nå målet, råder utvalget regjeringen til å firedoble landbasert vindkraftproduksjon fram til 2040. Realiseres dette, står vi foran en nedbygging av norsk natur av voldsomme proporsjoner.

Utvalget fastslår at de har både NVE og Statnett på sin side hva angår behovet for en forsert vindkraft-utbygging. Til støtte for dette utsagnet siterer utvalget de to institusjonenes siste rapporter fra høsten 2020.

Det er forbausende at dette ikke bare er en tendensiøs, men også en direkte feilsitering, fra de to rapportene. Ifølge Prosess 21 anslår NVE en forbruksvekst i sin rapport på 40 TWH.

Nei, dette er hva NVE anslår som produksjonsvekst fram til 2040. Forbruksveksten estimerer NVE til 26 TWh fra 2020 til 2040. I motsetning til hva Prosess21 hevder, inkluderer dette det alt vesentlige av behovet: Elektrifisering av transport, ny kraftkrevende industri, datasentre og grønt hydrogen.

Ifølge Prosess21 estimerer Statnett i sitt fullelektrifiserings-scenario en samlet forbruksvekst på 80 TWh fram til 2040. Men dette er ikke hva Statnett anser som det mest realistiske i sin basisprognose. Statnett mener realistisk forbruksvekst utgjør bare halvparten, vel 40 TWh fram til 2040.

Både NVE og Statkraft antar at forbruksveksten hovedsakelig vil dekkes av oppgradert vannkraft, småkraft, klimabetinget økning i tilsig og solkraft, samt noe fra havvind mot slutten av perioden.

Statnetts basisprognose inkluderer den vindkraften som er under bygging, men bare deler av den vindkraften som allerede er gitt konsesjon. NVE regner ikke med ny utbygging av landbasert vindkraft fram til 2030, utover det som allerede er under bygging, men litt mellom 2030 og 2040.

For både NVE og Statnett kommer energieffektivisering og energisparing inn som viktige faktorer. Spriket i estimert forbruksvekst mellom NVE og Statnett skyldes hovedsakelig at NVE opererer med en lavere grad av elektrifisering av sokkelen enn hva Statnett gjør. Både NVE og Statnett regner med et kraftoverskudd fram mot 2040.

Et direkte sitat fra Statnetts rapport: «Det foreligger mange planer om mer kraftforbruk i Norge, om vi bare legger sammen alt får vi et urealistisk høyt volum. I vår basisprognose legger vi derfor til grunn at langt fra all planer vil bli realisert. I tillegg forventer vi at begrensinger for ytterligere utbygging av vindkraft på land er med å dempe de mer prissensitive delene av forbruksveksten».

Ut fra mandatet og de betydelige resursene som er nedlagt i Prosess21, forventer selvsagt industrisiden at rapporten skal gi viktige føringer for kraftutbygging i Norge de nærmeste årene. En skulle derfor vente bedre hva angår evnen til å sette sammen data fra ulike kilder.

Men få av de 27.500 arbeidstimene utvalget har nedlagt er øyensynlig anvendt på å sette seg inn i rapporter fra NVE og Statnett. Den viktigste konklusjonen per i dag er likevel at framtidige prognoser for produksjon- og forbruk av kraft er så usikre og spriker så mye at de ikke må legges til grunn for overilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge.