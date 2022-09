Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ekornholmen vet forhåpentligvis godt at prisøkningene i sommer kommer fra leverandørene, og at det også ble iverksatt økte målpriser på norske landbruksvarer. Økte priser fra leverandørene skyldes økte priser på råvarer, gjødsel, energi og frakt.

Dersom Ekornholmen mener at prisene har økt mer enn det disse kostnadsøkningene skulle tilsi, så er det grunn til å se på enkelte industribedrifter. Hvilke marginer har de største og dominerende industriaktørene i Norge? Prisøkninger var også merkbare i første kvartal i år. Da leverte Orkla et resultat med drøyt 10 prosent margin.

Dagligvarekjedene er ikke i nærheten. Her er det vanlige med marginer på 1-3 prosent. Ekornholmen burde også se på kunstgjødselprodusenten Yaras resultater. Sammenlign gjerne med dagligvarekjedene. Dette er åpen informasjon.

Ekornholmen «anklager» også dagligvarekjedene for ikke å drive veldedighet. Dagligvarehandelen er arbeidsplass for over 90.000 i Norge. Herunder svært mange unge mennesker. Dagligvarekjedene klarer å opprettholde et butikknett i alle deler av landet, også på steder med lite kundegrunnlag.

Og dagligvarekjedene strekker seg langt for å markedsføre og selge norske landbruksprodukter. Dette er eksempler på at bransjen tar samfunnsansvar. At bransjen klarer å tjene penger er nødvendig for å ta dette samfunnsansvaret.

Når det gjelder prissettingen i dagligvarehandelen, er det Konkurransetilsynet som har innsyn. Dagligvarekjedene kan ikke fortelle konkurrenter hvordan de setter prisene på varene i hyllene.

Det kan hemme konkurransen og er naturligvis regulert i konkurranseloven. Men resultatrapporter er åpen informasjon. Her kan alle få en pekepinn om hvem som eventuelt får ekstra profitt når matprisene stiger.