Tendensiøst bildevalg?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et innlegg signert Thomas Cottis, velger Nationen å illustrere bildet med en oljeplattform som "fakler". Det er ikke tillatt med fakling med mindre plattformens integritet er i fare. Bruken av dette bildet avslører redaksjonens kunnskapsløshet, eller kanskje et ønske om å farge debatten?

Les også: Slutt for mer norsk olje og gass

Det er kun 50 prosent av norsk gass som brennes for å lage strøm. Kjemisk industri er den nest største avtakeren av naturgass. Wintershall, som er et selskap i BASF konsernet ble etablert i Norge og er i dag operatør på Norsk sokkel. For blant annet å sikre råstoff til sine kjemiske fabrikker. Logisk, etter min mening.

Annonse

Solenergi er det mye av i verden, men anleggene eies av privat kapital, for det meste og bidrar ikke til store endringer i kraftproduksjonen i verden. Eksempelvis finnes det cirka 15 millioner, private diesel og bensingeneratorer i Nigeria. Disse sørger for strømforsyningen til befolkningen. Og slik må det nødvendigvis være (?) da landet, som er Afrikas mest folkerike ikke har et strømnett og koordinert strømproduksjon og distribusjon.

Mulig Norge hadde vært mer miljøvennlig om en kunne ha hjulpet Nigeria med å få på plass et pålitelig strømnett? 15 millioner aggregater som durer og går slipper nødvendigvis ut en hel del. Og vi snakker ikke om «Hondaaggregater» for hobbybruk .

Elektrifisering av installasjoner på sokkelen vår er et typisk, lite gjennomtenkt prosjekt. Gassen som produseres selges og 50 prosent blir brukt til å produsere strøm. Da bruker vi energi på å produsere gassen og transportere den lange veier før den benyttes. Kostbart er det også, men noen skal da tjene penger?

Å investere i lavutslippsturbiner på installasjonene bør være mer fornuftig anvendelse av gassen enn å selge den, transportere den ut av landet for så å kjøpe strøm tilbake? Sikkerheten ved å ha egen kraftproduksjon om bord er udiskutabelt bedre enn å være avhengig av at alt går bra på land og at forsyningslinjene er sikre og leverer som avtalt. Et strømutfall på en produksjonsplattform kan få katastrofale følger.