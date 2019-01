Teljedato er utgått på dato

Blant viktige datoar for bønder har vi teljedatoane for husdyr 1. mars og 1. oktober. Dyretalet på desse datoane er grunnlaget for utrekning av husdyrkomponenten i produksjonstilskotet.

Husdyrtilskota utgjer ein vesentleg del av inntekta til tusenvis av bønder og teljedatoane vil naturleg nok verke inn på korleis den enkelte bonde disponerer sine dyr gjennom året. Reint praktisk fører dette til at bønder tilpassar seg systemet, til dømes ved å spare ei avsina ku som skal utrangerast eit par månader ekstra for å få ho med i teljinga.

Når mange gjer slike val for å ha flest mogleg dyr ved teljedato, fører det til produksjonstoppar for slakteria etter teljedatoane, og lågperiodar før teljedatoane. I tillegg må unødvendig mykje kjøt fryselagrast for å balansere den ujamne slakteproduksjonen.

Produksjonstoppar og lagring er kostbare utilsikta konsekvensar av teljedatosystemet der bøndene til sjuande og sist sit att med rekninga. Teljedatoane er ein byråkratisk antikvitet frå 1900-talet og tida er overmogen for ei omlegging av systemet, men korleis?

I den digitale tidsalder der husdyr er registrert i diverse digitale register er svaret enkelt, la kvar dag vere ein teljedato og la teknologien gjere jobben med teljing og tilskotsutrekning.

Ved å gå vekk frå dagens teljedatosystem vil landbruket kunne plukke ei lågthengande frukt frå det digitale epletreet og realisere store innsparingar over tid. Slakteria vil kunne drive meir rasjonelt og bøndene kan forvalte sine ressursar på ein meir fornuftig måte når dei ikkje treng å ta omsyn til to teljedatoar.

Problema med to teljedatoar har vore drøfta i diverse NOU-ar og andre utgreiingar sidan 80-talet, ei omlegging har vore teknologisk mogleg lenge, nå trengs det handling. Dette er eit glimrande høve for landbruksminister Hoksrud til å gjere ei ukontroversiell endring i tilskotssystemet til landbrukets beste.

Hoksrud kan finne fleire gode forslag i Bonde- og Småbrukarlagets nye politiske plattform, god lesing!