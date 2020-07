Tekne av den grøne vinden

På Haramsøya har innbyggjarane den siste tida reist seg til ein kraftfull protest mot den føreståande vindkraftutbygginga. Dei færraste ønskjer dei enorme vindmøllene i den vakre og spesielle naturen i denne delen av Kyst-Noreg.

Som i dei andre vindkraftsakene er det storsamfunnet, altså NVE og Olje- og energidepartementet, som har køyrt over lokaldemokratiet og lokalsamfunna. Og som i mange andre saker knytte til vindkraftprosjekt viser det seg utbyggingane blir meir inngripande enn det mange såg for seg da konsesjonen i si tid blei gitt.

I 1990-åra var eg overtydd om at vindkrafta skulle vere eit viktig bidrag når landet skulle løftast ut av oljealderen og inn i ei tid med meir berekraftig og langsiktig energiforsyning. Den gongen tenkte eg, som mange andre, at problemet med relativt liten effekt i vindturbinane og eit behov for mange vindmøller for å få til ein elektrisitetsproduksjon som monnar, var eit problem som teknologisk utvikling og innovasjon ville vinne over.

Eit par tiår seinare er det funne ei slags løysing på effekten i vindturbinane. Men løysinga grip så grovt inn i naturen at eg innser at eg tok feil i 1990-åra. Vindkrafta kan rett og slett ikkje blåse oss ut av oljealderen utan å påføre naturen vår uboteleg skade – iallfall ikkje den vindkrafta som krev monstermøller på vakre og særprega øyar langs kysten.

Mannen ragar 347 meter over havoverflata. Det er det høgaste punktet på Haramsøya, som har ein særprega profil som følgje av dei kreftene den geologiske historia har utsett dette området for. Her skal det plasserast åtte vindmøller på 150 meter. Tyholttårnet i Trondheim er 120 meter høgt. Tryvannstårnet i Oslo er 118 meter høgt, Oslo Plaza er 117 meter høgt.

Kanskje greier vi ikkje å fatte dimensjonane før vi får sjå gigantmøllene i den verkelege naturen. Truleg er det derfor slike prosjekt glir gjennom energibyråkratiet i Oslo utan nemnande motstand. Men folk på og omkring Haramsøya har forstått kva dei er i ferd med å miste.

I 2005 vart Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og delar av Tafjorden i Møre og Romsdal skrivne inn i UNESCO-lista over verdsnaturarven saman med Nærøyfjorden i det som den gongen heitte Sogn og Fjordane. Det er dei unike natur- og landskapsverdiane i desse områda som gav grunnlaget for verdsarvstatusen. I tillegg er kulturlandskapet i desse fjordområda med på å tilføre landskapa særpreg.

Det er geologiske prosessar gjennom millionar av år som har skapt fjordane på Vestlandet. Den siste istida gjorde den siste grundige landskapsforminga og gav oss dei naturformasjonane vi ser i dag. Øyane på kysten av Møre og Romsdal ligg som punktum for den lange isbreferda frå Innlands-Noreg og ut til havet. Slik sett er desse øyane like viktige for å vise den geologiske historia som fjordane som skjer innover i landet.

På same måten som fjordlandskapet litt lenger aust viser også landskapet på Nordøyane, som Haramsøya er ein del av, det nære hopehavet mellom menneske og natur opp gjennom generasjonane; her har det vore busetjing og aktivitet heilt sidan bronsealderen.

Det er ikkje til å undrast over at folk set seg i vegen for å stoppe raseringa av naturen – og kulturen – i nærmiljøa sine. Den kampen folk på Haramsøya har ført for å ta vare på øylandskapet sitt, er møtt med forståing og støtte landet rundt, og jamvel regjeringa har innsett at dei nye, store vindkraftutbyggingane blir for omfattande og inngripande.

Regjeringa og Olje- og energidepartementet burde ha teke eitt steg tilbake og vedgått at NVE har gitt konsesjon til vindkraftprosjekt som aldri skulle ha vore sette i verk. I staden kjem regjeringa med ei byråkratisk-politisk løysing pakka inn i lokaldemokratisk glanspapir – som berre skal gjelde for vindkraftanlegg i framtida, naturlegvis.

Ettertida har felt strenge dommar over mange av dei energiutbyggingane som har møtt sterk motstand, heilt sidan Mardøla-aksjonen for femti år sidan. Kvifor kan ikkje dei vi har valt til å styre oss, for ein gongs skuld ta i bruk denne etterpåklokskapen som rein og klar klokskap før det er for seint, og setje ned foten for dei store vindkraftprosjekta med så øydeleggjande følgjer for naturen?

Det grøne skriftet krev meir fornybar energi, også i form av vindkraft, blir det argumentert med. Men dei vitlause vindkraftprosjekta langs kysten vår viser at det er langt frå å vere grønt, alt som ikkje slepper ut karbondioksid.