Taxfree-ordningen og flyplassdriften

Avisene har over lang tid hatt mange oppslag og meninger om ordningen med Taxfree på våre flyplasser. Noen vil beholde ordningen som den er, noen vil ha den helt bort og noen vil la Vinmonopolet overta.

Til dette har jeg noen kommentarer.

Samferdsel og distriktspolitikk var hovedgrunnen til at jeg for ca. 50 år siden ble politisk engasjert. Dette er temaer som fortsatt opptar meg og som jeg har fått jobbe mye med også etter at jeg forlot rikspolitikken. Svært mye bra har gjennom årene skjedd på samferdselsområdet, men jammen er det mye som gjenstår.

Vi i den nordligste del av landet har fortsatt ikke en eneste meter jernbanespor. Derfor er skipstrafikken og flytilbudene så avgjørende viktig for bosetting og næringsliv.

En forutsetning for flytilbudet er selvfølgelig et solid nettverk av flyplasser i hele landet. I Norge har vi 44 flyplasser, men bare 8 av disse går med overskudd. I vår landsdel er det bare 2 flyplasser som går med overskudd. De øvrige går med tildels store underskudd. For eksempel ser jeg at Alta flyplass har et årlig underskudd på over 50 millioner kroner, Bardufoss flyplass over 30 millioner, og Harstad/Narvik flyplass på Evenes opp mot 30 millioner.

Vi kan like det eller ikke, men det er ordningen med taxfree som sterkt bidrar til at flyplassene med underskudd kan være i drift på dagens nivå. Over en tiårsperiode vil denne ordningen gi ca. 30 milliarder kroner i inntekter til Avinor. Dette er penger som således kommer våre flyplasser, våre lokalsamfunn og de reisende til gode.

Når noen hevder at hele taxfree-ordningen bør avvikles burde de samtidig svare på følgene spørsmål:

• Hvor skal man hente Avinors 30 milliarder kroner fra?

• Hvordan skal alle flyplassene finansieres?

• Hvis det skal tas over statsbudsjettet, hvilke andre gode formål skal få mindre?

Jeg tror ikke at folk slutter å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge. Det eneste vi da oppnår er at salget flyttes til andre land, utenlandske flyplasser eller på flyet hjem. Dette betyr samme alkohol- og tobakkskonsum, fulle hattehyller, tyngre fly og større CO2-utslipp. Samtidig sender vi både penger og arbeidsplasser ut av landet.

Vi vet alle hvor avhengige vi er av flyplassene våre. Derfor burde ingen komme med forslag om å fjerne finansieringen eller foreta endringer som reduserer inntektene uten samtidig å se på konsekvensene.

Jeg håper at Stortinget ser på alle sider av saken før de tar endelig stilling til taxfree-ordningens videre skjebne.

Vi er mange som spør om hvorfor det absolutt skal endres på noe som har fungert utmerket gjennom en årrekke og som folk er godt fornøyd med.