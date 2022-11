Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det kan virke som om Anne L. Buvik i Norsk Kennel Klub vil skifte fokuset bort fra denne sannheten, når hun påstår at mange, deriblant jeg, «tror at avl av rasehunder først og fremst handler om utseende» (Nationen 10.11.22).

For å oppklare: Jeg tror ikke at all avl alltid bare handler om utseendet. Det jeg har fremmet er at det helsemessige må veie tyngre enn det utseendemessige, og at vi bør endre avlskursen i de tilfeller der utseendet skaper betydelige helseplager for hundene.

Konsekvensene av uetisk avl er alvorlige. Kort snute kan gi betydelige pusteproblemer, for liten hodeskalle kan gi uutholdelig hodepine, trang fødselskanal kan gjøre at hunden ikke er i stand til å føde eget avkom. Og listen over omfattende helseproblemer som går i arv er både lang og hjerteskjærende.

Det må være fryktelig for hunden å ha problemer med noe så basalt som å puste, det må være fryktelig for hundeeier å oppleve at hunden er så plaget, det må være fryktelig for veterinærene å få inn slike tilfeller gang på gang.

Mens saken fortsatt lå til behandling i Borgarting lagmannsrett, argumenterte Buvik i sitt innlegg for at dommen i Oslo tingrett ikke er «rettskraftig». Noe som ikke endrer det en enstemmig tingrett likevel har ment; at avlen har resultert i så dårlig helse at videre avl ville være ulovlig.

Nå har også lagmannsretten avsagt sin dom, som gir Dyrebeskyttelsen rett i at avlen er i strid med dyrevelferdsloven hva gjelder Cavalier king charles spaniel. At det konkluderes annerledes på engelsk bulldog betyr ikke at avlen der er bra, det må snarere forstås som å ligge i den juridiske gråsonen av hva som kan tillates.

Hva om NKK heller erkjenner det dommene i begge rettsinstanser overordnet viser – at endring må skje?

Når vi har vitenskapelige, genetiske forklaringer på hvorfor hunder blir syke og lidende, må vi benytte den kunnskapen i praksis for å motarbeide uhelse.

Det er det Venstres representantforslag handler om – mer ansvarlig hundeavl, til beste for hundene.