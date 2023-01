Tar Mattilsynet mer hensyn til økonomi enn dyrevelferd?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mattilsynet er et tilsynsorgan på vegne av staten/Landbruks- og matdepartementet og skal føre tilsyn av dyr med kjent eier. Hva med bekymringsmeldingene om umerkede hjemløse nødstilte katter og kattekolonier som øker for hvert år?

Er det slik at Mattilsynet anser umerkede/ikke ID-chippede katter som eierløse?

Vil det si at denne gruppen dyr ikke hører under dyrevelferdsloven og er rettsløse og står uten hjelp?

Fordelene med obligatorisk ID-chipping er når familiedyr kommer på avveie, påkjørsler og lignende, så kan kontakt og gjenforening av dyr og eier skje raskt.

Det er et stort antall påkjørte, skadde og døde familiedyr som innleveres dyreklinikker som ikke er ID-chippet, disse blir nødavlivet og regningen sendes til Mattilsynet. Hadde dyrene vært ID-chippet hadde flere av de vært reddet av sin eier og Mattilsynet kunne unngått denne store utgiftsposten.

En annen viktig fordel ved anmeldte saker er at Dyrepolitiets krimgruppe og Mattilsynet får plassert ansvaret på riktig eier når dyret er ID-chippet. Dette skulle med fordel vært innført parallelt med innføring av Dyrepolitiet slik at saker i rettssystemet får brukt straffeutmålingene i Dyrevelferdsloven hensiktsmessig.

Når det blir obligatorisk ID-chipping av familiedyr, får Mattilsynet mer arbeid å gjøre og må ta ansvar for nødstilte ID-chippede dyr. Ja, og hva så, det er levende følende individer som lider og trenger hjelp i henhold til dyrevelferdsloven.

Mattilsynet er det eneste offentlige tilsynsorganet i Norge som skal hjelpe syke, skadde, avmagrede, hjelpeløse dyr, om de er ID-chippet eller ikke. Hva skjer i handling og praksis når det gjelder hjemløse katter og kattekolonier?

Er det slik at bekymringsmeldinger som tikker inn sentralt til Mattilsynet blir sortert der og kun en del kommer fram til den lokale avdeling i Mattilsynet?

Er det slik å forstå at ledelsen i Mattilsynet tar mer hensyn til økonomi enn dyrevelferd? Er Mattilsynet redd for merarbeid og feltarbeid? Har Mattilsynet løftet problemstillingen opp på departementsnivå for å få mer midler og ansatte?

Jeg bare spør, fordi problemet med nødstilte eide dyr og hjemløse katter øker for hvert år som går.

Spesielt hjemløse katter og kattekolonier øker sterkt i antall og er et av Norges største dyreproblem og lidelsene er enorme og hjerteskjærende.

Frivillige dyreorganisasjoner og foreninger har fulle hjelpesentre, ingen statlig støtte. Samtidig henvender Mattilsynet seg til frivillige dyreorganisasjoner og foreninger for å få omplassert familiedyr de har hentet ut i forbindelse med tilsynssaker, det er et paradoks i seg selv.

Hvorfor kan ikke ledelsen i Mattilsynet "stige ned av sin hest" og innføre obligatorisk ID-chipping og samarbeide med frivillige dyreorganisasjoner og foreninger som har innsikt, erfaring, statistikker, rapporter og vet hvor alvorlig dyrevelferden er når det gjelder hjemløse familiedyr.

Beslutninger må tas på departementsnivå, kan Landbruks- og matdepartementet begrunne Mattilsynets negative holdning til innføring av obligatorisk ID-chipping?

Et sted og i riktig retning myndighetene må begynne for å forebygge hjemløse katter, er å innføre obligatorisk ID-chipping av katter og andre familiedyr.