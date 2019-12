Nortura hadde ikke eksistert uten den effektiviseringen som er gjort på slakteristruktur.

Jeg har gjort meg noen tanker rundt anleggsstruktur i Nortura og diskusjonen om ev. nedleggelse av slakteriet på Otta.

Nærheten til våre slakterianlegg har gjennom mange tiår vært et av slakterisamvirkets store fortrinn for oss eiere, og ikke minst for våre kunder. Vi bor på små plasser og små bygder der alle kjenner hverandre, og ikke minst har omsorg for hverandre. Vi bønder kjenner de fleste som jobber for oss på slakteriet og i lokalbutikken. Mange av oss er også lokalpolitikere som tar ansvar for at lokalsamfunn skal fungere.

Derfor er det smertelig vondt når økonomiens prinsipper og realiteter slår innover oss på denne måten.

Nortura har som hovedmål å skaffe økonomi til bonden og eier. Det må det aldri være tvil om.

For oss i Nord-Norge som har lagt bak oss den kampen til fordel for fellesskapet føles det litt urimelig.

Vi har mye ny teknologi og infrastruktur som går fremover i rasende fart på alle fronter. samt økende import av kjøtt og stort politisk press som gjør at Nortura må «løpe» enda raskere, for å være steget foran, for å kunne ta ut best mulig økonomi til Bonden og eier.

Derfor er alle anleggsnedleggelser fryktelig vonde, spesielt for de bøndene som er nærmest anlegget som berøres mest. I Nord-Norge, som er over halve Norge i utstrekning, sitter vi igjen med tre anlegg, og det er ikke mer å hente pga. av transporttida.

Nord-Norge hadde en gang i tiden over 20 anlegg. Disse er nå er redusert til 3 slakterianlegg derav 1 med foredling av våre fantastiske råvarer. Derfor skjønner vi fra Nord-Norge kanskje bedre enn de fleste hvordan gudbrandsdølene har det akkurat nå.

Vi kjempet også for våre anlegg, men jeg er sikker på at vi bare må erkjenne at det Nortura har gjort på struktursiden har vært helt nødvendige for å effektivisere industrien vår og senke kostnadene for fellesskapet. Kostnadsreduksjoner som har kommet alle eierne i Nortura til gode. Det samme gjelder også på Otta nå.

Uten den effektiviseringen som Nortura har gjort på slakteristruktur de siste årene hadde ikke Nortura eksistert i dag. Og hadde vi ikke hatt et Nortura, så hadde vi ikke hatt et landbruk med kjøttproduksjon over hele landet i dag.

Det er heller ingen tvil om at vi fra Nord-Norge kanskje kjenner mest på viktigheten av et sterkt og effektivt Nortura. Jeg kjenner bønder i flere land som er sterkt misunnelig på at vi her i Norge har gode systemer som skaffer bonden trygghet for omsetning av kjøtt, sikker betaling, nødslakt og markedsregulering mm

Eierne rundt Otta ber nå om er at resten av Norturas eiere skal være med og betale ca. 30 millioner i året for at Otta-anlegget skal bestå.

For oss i Nord-Norge som har lagt bak oss den kampen til fordel for fellesskapet føles det litt urimelig. For å «snu litt på flisa», kan en jo tenke seg at leverandører til Otta får et trekk i avregningen tilsvarende ca. 30 millioner på vegne av fellesskapet. Hvordan vil vi reagere da, mon tro?

Overkapasitet og utnyttelse av industrien er kanskje en av de største utfordringene vi har i Nortura. For å holde vår konkurransekraft må vi effektivisere og optimalisere våre anlegg, og utnytte våre linjer på en bedre måte enn våre konkurrenter, dette for å gi bonden og våre eiere best mulig pris for sine dyr, og innfri hovedmålet for Nortura

Tollvernet svekkes også på mange områder. Så lenge politikerne ikke vil/kan hjelpe oss med det, er også lavere kostnader på våre egne produkter avgjørende for å stå imot trykket fra utlandet.

Nortura er avgjørende for et landbruk over hele landet. Ryker landbrukssamvirket pga. at vi ikke klarer å være effektive nok, ryker også fort distriktslandbruket. Ryker distriktslandbruket, ryker også legitimiteten for den norske landbrukspolitikken med kanaliseringspolitikk og et landbruk over hele landet

Så konklusjon er at et effektivt og lønnsomt landbrukssamvirke er den viktigste årsaken til at det er mulig og drive landbruk i hele Norge.

Dårlig lønnsomhet i Nortura svekker selskapets betalingsevne. Vi vet at våre konkurrenter ikke betaler mer enn nødvendig. Det betyr at et svekket Nortura i neste omgang vil medføre en svakere økonomi hos alle landets kjøtt og eggprodusenter.

Lykke til med den smertefulle, men viktige prosessen i Gudbrandsdal og Otta.