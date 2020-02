Hvorfor i all verden er det ikke lovforbud mot å kvitte seg med ting ved å kaste dem i sjøen?

I Nationen 5. februar er Jon Ingebretsen oppbrakt over at i forbindelse med tildelingen av TV-aksjonen til WWF viser «bønder og jegerar, Senterparti-medlemer og fiskarar sitt likegyldige syn på det store miljøproblemet som plastforureining inneber», når de har erklært å ville boikotte TV-aksjonen.

Det er absolutt vel verdt å slutte opp om arbeidet for å fjerne søppel i havet, og ikke minst arbeidet for å hindre at plast og annet søppel havner i havet. Vi er alle blitt skremt av det omfanget denne forurensningen har fått, særlig over all plasten som havner der, og ingen kan være uenig med Ingebretsen i at det trengs en helt nødvendig innsats for å få bukt med problemet.

«Det er dette WWF bed om støtte til å ta ansvaret for», sier han. Nå ja, WWF kan ikke ta ansvaret for problemet, men de kan være med og ta ansvar for det, og det er jo ikke helt det samme. De kan hjelpe til alt de kan, sammen med (mange) andre. Det får så være at de kanskje gjør det for å oppnå et positivt omdømme, slik det som kommer fram i artikkelen til Ester K. Hasle i avisa av 19.2. kan få en til å mistenke.

Bevisstheten om og fokuset på hav-forurensning har økt betydelig, særlig de siste par åra, og er stadig økende, kampen føres nå på mange fronter, nasjonalt og internasjonalt. Mange har engasjert seg, både organisasjoner og bedrifter, og til det internasjonale engasjementet har Norge, prisverdig nok, vært en pådriver.

Det skulle bare mangle, forresten, vi har lang kyst, vi bør gå i bresjen. Det som imidlertid slår meg når jeg leser om det som blir gjort, er at dette arbeidet i altfor stor grad er basert på frivillighet, på dugnad og idealisme, med andre ord på veldedighet, egentlig; Ingebretsen kaller da også TV-aksjonen «ein folkeleg dugnad».

Når jeg nå, februar 2020, kommer ned til stranda der jeg bor (ei vel 60 meter lang strand, som jeg rensket godt opp i i fjor sommer), ser jeg at den er minst like full av søppel som da jeg begynte å plukke i fjor vår.

Og det jeg ser i stranda, er bare «toppen av isfjellet», det er mye mer nedi sjøen. Det er da jeg blir oppgitt og tenker: Hvorfor i all verden er det ikke lovforbud mot å kvitte seg med ting ved å kaste dem i sjøen? Folk gjorde riktignok det før, men da skjønte de ikke rekkevidden, nå bør vi være kommet lenger.

Så, gode Jon Ingebretsen, du er medlem av et politisk parti. Kan du ikke foreslå for partiet ditt at de tar initiativ til å få i stand en lov mot dette? Vi har jo f.eks. lovforbud mot å kjøre bil for fort, og mot å denge barn, pluss mange andre lover som det heller ikke er så lett å kontrollere at blir overholdt alltid. Men de er verdiskapende, norm-skapende, altså også viktige av den grunn.

Sjøen vil ikke bli renere over natta om det kommer en lov. Bedring vil ta tid, men en lov på området vil løfte fram problemet og sette søkelys på saken på en mer seriøs og effektiv måte enn frivillighet, dugnader, idealisme og holdningskampanjer kan. De trengs de også, de må komme i tillegg, selvfølgelig.