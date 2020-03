Tanker om sted i storm og stilla

Noen ganger er fjellene høyere. Når vi er små, syke eller gamle. Når det er storm og vanskelig føre. Da er fjellene fjerne, utilgjengelige landskap. Langt borte står de gode eller vonde, som «landemerker for håp og drøm», eller hoverer over alt du ikke lenger kan nå.

Da jeg gikk på en smell i 2016, flyttet fjellene til månen. I hvert fall føltes det slik. Brått var mine kjære landskap i en annen galakse, langt utenfor det jeg kunne nærme meg. Jeg ante ikke om og når jeg kom meg dit igjen. Også jeg, som når som helst hadde kunnet slenge hagla på ryggen, løpesko på føttene og valsa over ett, to, eller tre fjell på jakt etter noe. Mest etter livet selv.

Med innskrenka radius til få hundre meter rundt huset, åpnet nye landskap seg. Jeg trodde jeg kjente nærområdene, men fant mye å lære. Med saktere skritt, uten mulighet til å gå lenger enn kort, tok jeg uvante stier rundt og over samme tua, haugen og strandlinja, igjen og igjen. Jeg var i nærheta, valset ikke gjennom for å komme til annet sted.

I denne perioden vokste hjemmeområdene. Mine mentale kart ble fylt opp av nye opplevelser, ny lærdom, og jeg ble mer opptatt av stedsnavn. Navnene i terrenget ga holdepunkt, kunnskap, og underholdning i opphavet til dem, i sagn og historier. Nærmiljøet var en skattekiste av levd liv!

Fjorden jeg bor ved heter Saursfjord, bygda heter Saur. Det gjør den fordi store myrområder strekker seg fra fjæra til fjellfoten. Saur betyr fet myr. Å vite det, gjør det lettere å stampe seg over dem, godta å sette fast støvlene, bli våt og ekstra sliten på tur. Før i tida hendte det at husdyr gikk ned i dem. Det gir respekt. Myra er stedet. Vi er sauringer, altså et myrfolk. Det vet de andre også. I nabobygdene omtales vi som han Knut på Saur, ho Reidun, Tone, Tove - alle med tilnavnet «på Saur».

Som andre steder ble bostedene forsøkt omdøpt etter tettstedet i enden av veien.

Da nye nasjonale føringer for adresser kom ved endringer i matrikkelforskriften fra 2016, var ikke dette nok. Nå måtte også folket på Saur adresseres i urbane gateadresser med husnummer. Som andre steder ble bostedene forsøkt omdøpt etter tettstedet i enden av veien, Nordskot. Ikke nok med at vi, og andre bygder på veien mot Nordskot, ble foreslått tatt fra egne stedsnavn i adressen, men vi skulle også belemres med stedsangivelsen «vei». I en kystgeografi hvor bosettingene kom lenge før veien, føltes det rart.

Når myrfolket i dag bor i Saursveien, var det fordi vi tok til motmæle mot «Nordskotveien». Vei-betegnelsen slapp vi ikke unna, men vi avverget i det minste misvisende nummerering av husene langt opp i 1000-tallene. I et område med rundt 200 hustander, fordelt på 6 bygder, ville det bidratt til å fremstå grisgrendt. Hundretalls ubygde husnumre ville stått som mangler mellom oss, tomter hvor noen burde bodd. Som om mal og mål ikke er å ha god plass, men bo tett, og vi mislyktes.

År er gått siden ny adresseforskrift, de fleste har bodd seg til, men har vi tapt noe på veien? Noen steder merkes endringene ved at lokale stedsnavn er mindre brukt. Ikke bare postbud styrer etter adresser, men det er blitt enklere for noen og enhver å referere til adresser, heller enn bygdenavn, som i mange tilfeller aldri hadde egne skilt. Det kan de få!

Har du skilt?

«Har du fyr», lyder refrenget i visa av Ola Bremnes, hvor han synger om «landemerker for håp og drøm». Om fyr som «signal om riktig lei» og «lamper som loser oss bort og hjemmefra». Alt dette er skiltene også. Skilt med stedsnavn forteller hvor du er, hvor du skal og mer enn det. Med ord og historier bak, skaper stedsnavn identitet som binder oss til nærområdene.

Nå har ikke jeg gått på en ny smell, på et vis har hele menneskeheten det. Koronavirus og smittevern gjør at det på ny er langt til det som er lenger unna, og vi aner ikke når og hvordan vi kommer oss tilbake. I denne merkelige tida, i våre helt lokale vakuum, har flere anledning til å bli bedre kjent akkurat der vi bor. Kan vi bruke tida til noe godt? Til å rote oss litt? Finne ut hvorfor alt heter som det gjør? Rykke ensomme eldre ut av koronastillheta og spørre dem om navn på steinen, bekken, vika? Jakte eventyr til unger i hjemmeskole? Kanskje oppstår nye stedsnavn? Koronaneset, hvor du spiste lunsj disse merkelige ukene, og historien for all framtid ble festet i landskapet, som holdepunkt for nye generasjoner? Kanskje kan vi sørge for skilt rundt oss, om det ikke finnes allerede?

For en ting er i alle fall sikkert. Om ei tid, når stormen har lagt seg og føret er bedre, kommer vi oss på fjellet igjen. Da vil vi haste ut av nærheta, jakte livet andre steder. Da kan det være fint å ha planta noen stødige skilt. Ikke bare loser de oss bort og hjemmefra, men av og til trenger vi mer enn noen annet at de også tar oss hjem.

Har du fyr

Har du løkte langs din vei

Har du fyr

Et signal om riktig lei

Ei lampe som gløde i mørke

Og lose dæ ut og frem

Som tar dæ bort og hjemmefra

Men også tar dæ hjem.

Ola Bremnes