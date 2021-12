Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Begge faglag har lik marsjordre fra sine landsmøter: Tette inntektsgapet på fire år, basert på et tallgrunnlag næringa har tillit til.

Nettopp mangelen på tillit og enighet om tallene er bakteppet for Gryttenutvalget.

I Norge har vi på folkemunne bestandig hatt «udugelig» landbruksminister, «tafatte» faglag og uvitende politikere.

Men nå har vi følgende vedtak med flertall i Stortinget: «Legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.»

Landbruksministeren er fra et småbruk i nord og finansministeren driver et kornbruk på flatbygda. Faglagene trenger ikke bruke en kalori på å tenke politikk! De må tenke verktøy for å serve politikerne. Og ikke minst: Hva er inntektsgapet? Kanskje det er en tanke å definere for politikerne hva de faktisk har vedtatt? Eller skyldes nølingen at Bondetinget ikke vet hva de stemte fram i kroner?

Borch har repetert at to tredeler av landbruksinntekta skal tas fra markedet. Det betinger en vilje til å se på tollgrep og argusøyne på hele matkjeden. Småbrukarlaget har i sitt årsmøte anslått gapet til snittinntekta i Norge å være 18-20 mrd. Kostnadene som er ute av kontroll vil påvirke. Det samme vil avkastningsprosent på verdiene og investeringene i jordbruket, bygd opp og omsatt billig mellom generasjonene.

Resultatmålet sier seg selv: Vederlag til arbeid og egenkapital. Det er prosentsatsen som er diskusjonen, ikke om det skal være en kapitalavkastning.

Bondeopprøret er enig med Småbrukarlaget om gapet. Med et gap på 20 mrd som faglagene skal tette på fire år, blir svaret 5 mrd per år + kostnadsdekning.

I 2020 hentet jordbruket 33 mrd i markedet. Da ministeren forutsetter 2/3 inntekt fra markedet må jordbruket hente 13 mrd på salg og 7 mrd i tilskudd.

Produsentpris må økes med 40 prosent. Tradisjonelt er tanken at da blir dette ekstremt dyrt for mannen i gata. Men dersom vår egen industri fryser avansen på dagens nivå. Og dagligvare forstår at norsk mat er grunnlaget for deres eventyrlige posisjon og legger til rette uten påslag: Ja da, vil norske forbrukere øke sin andel av konsumutgifter fra 13,1 til 13,8 prosent på mat.

En kamel som sklir langt lettere enn strømregninga. Særlig med tanke på alternativet med tomme bygder og import i en usikker matsituasjon globalt. I dag tidobler jordbruket sine subsidier fra 16 mrd til 160 mrd i ringvirkninger. Finnes en bedre investering enn jordbruk i Fastlands-Norge?

Jordbruket skal stille med verktøy. Den første produksjonen som leverer gode løsninger vil bli den første med jamstilt inntekt. Det bør være motivasjon god nok for tillitsvalgte i enhver organisasjon.

Situasjonen er prekær og regningene må nå deles i to bunker. En med må og en med kan betales.

Bonden ønsker å være som alle andre. En del av samfunnet sammen med sine familier. Vi forlanger at politikerne får vite sannheten om den norske bonden og ikke hvordan det passer politisk.

Om faglagene konsentrerer seg om faget blir det opp til regjeringen om de vil sende et positivt signal til våren, eller sette det endelige punktum for de som nå teller på knappene.

Jordbruket har tidenes mulighet til å skape sin egen framtid. Ballen ligger på straffemerket og vi trenger noen som tør å skyte.