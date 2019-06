Kvar dag vert bønder framstilt som udyr som ikkje eig eit empatisk bein i kroppen.

Inntrykket folk sit att med er at alle bønder slår, mishandlar og lar dyra sine lide.

Den norske bonden er egoistisk, pengegrisk, kravstor, rett og slett eit menneske som folk flest ikkje vil ha noko med å gjere.

Hadde eg ikkje sjølv vore bonde og kjent mange andre bønder personleg, hadde eg kanskje trudd på media si vinkling eg òg.

Dessverre har vi bønder som ikkje burde vere bønder, på lik linje med at vi har lærarar som ikkje burde vere lærarar. Men om det finst nokre som gjer ein dårleg jobb, er det ikkje dermed sagt at alle bønder eller lærarar er elendige.

Det er så unyansert, så negativt og det blir gitt så ubegripeleg stor spalteplass til dyrevernarar veganarar, betrevitarane og folk som aldri har vore bonde sjølv, eller folk som faktisk aldri har sett innsida av ein fjøs med sine eigne auge.

Desse folka er ofte dyktige, dei veit å posisjonerer seg, er ofte høgt utdanna og dei er meistrar med det skrivne ord. Dei kan diskutere dei fleste i senk. Og det gjer dei. Vi som lever livet saman med desse dyra som visstnok har det heilt grusomt, kjem ikkje til orde. Vi føler oss knebla, kvelt av den tilsynelatande massive motstanden som er mot norsk dyrehald der ute.

Men er det faktisk slik? Er det dei store massane som vil oss til livs? Er det dei store massane som vil slutte å ete kjøtt, la norske husdyrrasar døy ut, la bonden ende opp som gjeldsslave etter korttenkte politiske vedtak?

Nei, det er det faktisk ikkje.

Annonse

Flesteparten av Norges befolkning ønsker den norske bonden og dyrevelferda vi har velkommen.

Dei vil ete norsk kjøtt, dei vil ha dyr på beite og dei er trygge på at norske dyr har det godt.

Men ser Kari og Ola Nordmann konsekvensen av det som skjer no? Ser dei kor det slit på bonden å måtte lese, kvar dag om den påståtte dårlege jobben vi gjer? Ser dei at det er like før fleire bønder får nok og gir opp? For slik er det no, grensa på kva hets vi bønder må tole er nær, strikken er strekt langt nok, og til og med eg kjenner at negative tankar kjem.

Eg ønskjer meg meir spalteplass til bønder, slike bønder som eg og mannen min, bønder som jobbar ræva av seg for at dyra skal ha det godt. Bønder som les forsking, bruker rådgjeving og som har ei dyrevelferd som gjer oss sjølv stolte.

Eg ønsker meir spalteplass til omtale av dyr som har det bra, dyr som trivst og dyr som får omsorg i bøtter og spann.

Eg ønsker meir spalteplass til solskinshistoriene som det absolutt er fleirtal av. Vi som lever og andar for norske husdyr må få kome til orde, vi må få lov å vise på NRK og andre media korleis det eigentleg er hos den norske bonden.

Vi må ut, opp og fram og posisjonere oss betre enn ekstremistane som har fått lov å stå med sin unyanserte propaganda uimotsagt altfor lenge.

Det siste no er forslag om overvaking i alle fjøsar. Då kjenner eg at det faktisk er like før eg mister evna til å vere sakleg. Dei fleste fjøsane er som ein del av huset til bonden, vi brukar alvorleg mykje tid der. Ungane er med, det blir krangla, diskutert og av og til vert ein venar igjen der også. Skal alt dette dokumenterast og lagrast på film? Skal mine ungar vekse opp under overvaking? Trur folk at det er greitt å bli invadert på ein slik måte? Kor skal grensa då gå? Skal alle med hamster også overvakast? Og korleis skal ein ha ressursar til å sjå igjennom desse filmane? Nei, dette er rett og slett eit tåpeleg forslag.

Løysinga er enkel, vi bønder må mobilisere og vise samla korleis norske husdyr eigentleg har det. Vi må invitere det norske folk inn i fjøsane på våre premiss, ikkje andre sine.

Vi må opne opp dørene og delta i diskusjonar, vi må vere synlege i alle media og på alle plattformer.

Så kom igjen, lat oss vise folket korleis livet til dyra våre eigentleg er.